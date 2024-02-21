В Киеве сочли катастрофой отключение Starlink на подконтрольных РФ территориях

Украинский вице-премьер Михаил Федоров подчеркнул, что терминалы Starlink имеют ключевое значение для действий ВСУ на фронте

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Терминалы спутниковой связи Starlink играют ключевую роль в обеспечении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, хотя украинская армия пользуется и другими системами связи. Об этом в интервью украинскому изданию "Общественное. Новости" сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Что касается базовой нашей инфраструктуры по всей линии фронта со Starlink, то, конечно, они [терминалы] остаются ключевыми игроками", - сказал он. В то же время Федоров отметил, что для выполнения определенных боевых задач, например на море, Украина применяет другие системы связи, в том числе специальную военную спутниковую связь и системы от других компаний.

Вице-премьер также сообщил, что если работа Starlink над территориями российских регионов, которые Украина считает своими, будет отключена, то для Киева это будет катастрофично. По словам Федорова, после этого ВСУ не смогут применять "определенные технологии", которые связаны с беспилотниками.

Терминалы спутниковой связи Starlink предоставлены Украине компанией SpaceX. В декабре 2023 года Федоров сообщал, что на Украине работают около 47 тыс. терминалов системы спутниковой связи Starlink. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что вооруженные силы страны используют системы Starlink на всей линии фронта. Обеспечиваемая Starlink связь используется украинскими военными для управления беспилотниками.

Владелец SpaceX Илон Маск при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. В частности, в прошлом году скандал разгорелся после публикации в американских СМИ информации о том, что Маск отключал Украине доступ к Starlink над Крымом в 2022 году. Позднее аналитики испанской газеты El País выразили мнение, что власти Украины ищут альтернативы Starlink, однако признают, что не могут отказаться от этой системы. Аналитики пришли к выводу, что система Starlink необходима ВСУ, если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть.