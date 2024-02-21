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Известия.ru

Цели отделены: вертолеты ВМФ научат бороться с надводными дронами

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Программу боевой подготовки морской авиации дополнили новыми задачами для Ка-27 и Ка-29

Вертолеты морской авиации научатся бороться с надводными беспилотниками — такой раздел появился в обновленной программе их боевой подготовки, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ. Задачу уничтожения безэкипажных катеров возложили на противолодочные Ка-27 и штурмовые Ка-29. Машины должны действовать в связке: одни находят цели, другие их поражают. Это важное нововведение с учетом опыта специальной военной операции на Украине, отмечают эксперты.

Действовать в паре

Минобороны разработало и утвердило новую программу боевой подготовки вертолетных подразделений морской авиации по уничтожению беспилотных аппаратов, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. В основе документа лежит взаимодействие пар вертолетов Ка-27 и Ка-29. Первые будут выполнять задачи разведки, искать надводные беспилотники, вторые — уничтожать обнаруженные объекты.

Программа боевой подготовки учитывает особенности действий всех флотов и флотилий российского ВМФ. Так, в программе борьбы с беспилотниками, разработанной для морской авиации Северного флота, акцент сделан на поиске сложных объектов среди льдов и в условиях полярной ночи. В случае с Тихоокеанским флотом основная задача — поиск надводных беспилотников на большой территории в условиях плохой погоды.

Вертолет Ка-27ПС на взлетной площадке корвета «Громкий»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков


«Один обнаружил, другой стреляет»

В ходе специальной военной операции на Украине противник неплохо использует свои безэкипажные морские дроны, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— И с этим у нас есть определенные проблемы, — уточнил он. — Практика ведения боевых действий показала, что беспилотные катера проще обнаружить и уничтожить именно с вертолетов. Ка-27 и Ка-29 есть на всех флотах. Ка-27 в своей поисково-спасательной модификации может работать в режиме обнаружения малоразмерных целей и наводить на него Ка-29. Тот может летать невысоко и на небольшой скорости, обладает оружием, способным уничтожать в том числе морские дроны. В такой связке это будет самое эффективное применение: один обнаружил, другой стреляет.

По мнению эксперта, обучение борьбе с безэкипажными катерами много времени у наших вертолетчиков не займет.

— Задача эта для морской авиации не слишком сложная, при построении грамотной работы выполнимая. Нашим вертолетчикам надо потренироваться в обнаружении малозаметных целей: уметь обнаружить на радиолокаторе, выйти на нее, глазомером увидеть и отработать.

Подвеска учебных бомб к противолодочному вертолету Ка-27

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Вертолеты и самолеты наших ВКС уже уничтожали безэкипажные катера в акватории Черного моря, и эту практику надо распространить на все флоты, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Это продиктовано опытом СВО, так как противник стал активно применять морские дроны против наших надводных кораблей, — пояснил он. — Задача заключается в раннем обнаружении таких дронов, а так как у них скоростные качества хуже, чем у наших вертолетов, то и в уничтожении с воздуха. Надо понимать, что опыт, который получили украинские формирования, — это на самом деле не их опыт, а тех, кто заказывал такого рода операции. Можно говорить о четко спланированных операциях, которые начинаются с разведки: выясняется, где находится цель, затем разработка атаки и управление ею. Вероятный противник, которого мы подразумеваем, — блок НАТО, — скорее всего, будет применять эту тактику и в будущем. Поэтому нужно заранее к этому готовиться и искать эффективное противоядие.

По словам эксперта, необходимо разработать систему обнаружения надводных и подводных беспилотников и она может быть разной: с воздуха, с моря, из-под воды, если говорить о гидроакустической станции.

— Это система оповещения, передачи информации, например, дежурной паре в воздухе, подъем по тревоге дежурящих на аэродроме средств или на кораблях. Дальше поиск и огневое воздействие имеющимися средствами. Вертолеты, которые привлекают для этой задачи, предназначены для противолодочной борьбы. Теперь им просто добавляется новая функция, — отметил Алексей Леонков.

Транспортно-боевой вертолет Ка-29

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ка-27 — палубный противолодочный вертолет, предназначенный для обнаружения, отслеживания и уничтожения современных подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч, а также надводных целей. Может базироваться на кораблях различного класса, в том числе на авианесущих. Оснащен прицельно-поисковой системой «Осьминог-Э» для обнаружения подводной лодки. Она состоит из гидроакустического оборудования, индикации навигационно-тактической обстановки и информационно-вычислительной машины и позволяет в течение часа обследовать водную поверхность площадью до 2 тыс. кв. км.

Ка-29 — транспортно-боевой вертолет, предназначенный для десантирования с кораблей и судов подразделений морской пехоты, огневой поддержки десанта в любое время суток и в самых сложных погодных условиях, транспортировки различных грузов с корабля на берег и обратно. Может нести управляемые и неуправляемые ракеты, стрелково-пушечное и бомбардировочное вооружение. При необходимости на него можно установить пушки ГШ-23Л калибра 23 мм или А242 калибра 30 мм.

С начала специальной военной операции Украина десятки раз атаковала корабли Черноморского флота России с помощью морских дронов.

К примеру, 22 марта прошлого года старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко из стрелкового оружия уничтожили три морских беспилотника, атаковавших корабли в Севастополе.

Разведывательный корабль «Иван Хурс»

Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

24 мая разведывательный корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отправил на дно три беспилотных катера.

1 августа ВМС Украины попытались провести атаку с применением трех безэкипажных катеров на гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Корабли Черноморского флота их уничтожили.

14 сентября ракетный корабль «Самум» уничтожил один безэкипажный катер, а патрульный корабль «Сергей Котов» поразил пять.

10 ноября четыре надводных дрона пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 «Серна».


Алексей Михайлов

Юлия Леонова

Андрей Федоров

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