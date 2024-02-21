Войти
ТАСС

Глава МИД Литвы признал, что дела на Украине и в Европе "идут не очень хорошо"

423
0
0
Источник изображения: Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Киеву не хватает боеприпасов и он вынужден уступать, сказал Габриэлюс Ландсбергис

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что дела на Украине и в Европе "идут не очень хорошо".

"Во время Мюнхенской конференции меня спросили, почему я такой мрачный. Что ж, кто-то должен сказать, как все обстоит на самом деле. Так вот: дела здесь идут не очень хорошо", - написал он на странице в X (ранее Twitter).

"Украине не хватает боеприпасов и она вынуждена уступать. Европа сталкивается с вызовами, которые могут провести проверку на прочность для пятой статьи [Североатлантического договора о коллективной обороне]", - пояснил министр. Он добавил, что западным странам не хватает "политической воли" для поддержки Киева и охраны коллективной безопасности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Похожие новости
16.01.2024
"Пограничным конфликтом дело не закончится". Возможна ли война между НАТО и Россией?
30.01.2023
Министр обороны Дании подтвердил отказ страны отправлять танки Leopard 2 Украине
13.06.2022
НАТО устарела. Ей нечего противопоставить России
03.02.2022
В США признали: Россия возродила армию после развала СССР
21.07.2017
НАТО и российские войска бряцают оружием вдоль всей протяженной границы (Foreign Policy, США)
11.07.2017
Черноморский флот проследит за учениями Sea Breeze-2017, сообщил источник
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 14:29
  • 59474
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 12:15
  • 1
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали