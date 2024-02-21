Глава МИД Литвы признал, что дела на Украине и в Европе "идут не очень хорошо"

Киеву не хватает боеприпасов и он вынужден уступать, сказал Габриэлюс Ландсбергис

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что дела на Украине и в Европе "идут не очень хорошо".

"Во время Мюнхенской конференции меня спросили, почему я такой мрачный. Что ж, кто-то должен сказать, как все обстоит на самом деле. Так вот: дела здесь идут не очень хорошо", - написал он на странице в X (ранее Twitter).

"Украине не хватает боеприпасов и она вынуждена уступать. Европа сталкивается с вызовами, которые могут провести проверку на прочность для пятой статьи [Североатлантического договора о коллективной обороне]", - пояснил министр. Он добавил, что западным странам не хватает "политической воли" для поддержки Киева и охраны коллективной безопасности.