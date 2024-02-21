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Военное обозрение

Аналог иранского Shahed-136: Китай представил дрон-камикадзе ASN-301

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Источник изображения: topwar.ru

На Всемирной оборонной выставке, проходившей в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, Китай представил свое последнее творение в области дронов-камикадзе – барражирующий боеприпас ASN-301.

Как полагают западные обозреватели, данное изделие напоминает беспилотник Harpy, разработанный израильской компанией IAI. Данные БПЛА закупались КНР в 1990-х годах. Также проводятся аналогии с иранским Shahed-136.

ASN-301 при весе 135 кг несколько компактнее и имеет длину 2,5 метра. Максимальная скорость полета составляет 220 км/ч, дистанция действия 288 км, время полета четыре часа.

Дрон предназначен для уничтожения объектов с радиолокационной сигнатурой, например, РЛС. Он наводится на источники радиоизлучения в диапазоне от 2 до 16 ГГц, будучи способным распознавать их на дальности в 25 км. Боевая часть БПЛА снаряжена 7 тыс. поражающими элементами, которые способны ликвидировать цель в радиусе 20 метров.

В прошлом году в сети появились кадры испытаний китайского дрона-камикадзе Sunflower-200, который обозреватели окрестили клоном иранского Shahed-136, в том числе за характерный шум, издаваемый при работе двигателя. По всей видимости, китайская оборонка, создав новый продукт в лице ASN-301, продолжает наращивать компетенции в этой области.

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Страны
Китай
Саудовская Аравия
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
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