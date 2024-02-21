Медведев заявил, что Россия перед СВО сильно отставала по беспилотникам

За последнее время страна довольно существенно нарастила производство, отметил зампред Совбеза

ГУДЕРМЕС /Чеченская Республика/, 19 февраля. /ТАСС/. Россия перед специальной военной операцией сильно отставала по производству беспилотников, но за последнее время довольно существенно нарастила производство. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"За последнее время мы довольно существенным образом наладили производство, нарастили производство беспилотников разных уровней, потому что, скажем прямо, перед СВО мы были далеко не самой передовой страной в этой сфере, мы очень сильно отставали по этому компоненту", - сказал он на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в специальной военной операции.

"Да, у нас хорошие танки, у нас хорошие ракеты, даже очень хорошие, у нас есть стратегический ядерный комплекс, а вот дроны мы не делали", - заметил Медведев. "Сейчас стали делать, но нужно наращивать их производство. Этим занимается министерство обороны, этим занимается оборонно-промышленный комплекс страны", - подчеркнул он.