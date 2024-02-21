Медведев заявил, что беспилотники изменили ход ведения боевых действий

По словам зампреда Совбеза, СВО воспринималась в начале как ведущаяся по канонам войн прошлых лет

ГУДЕРМЕС /Чеченская Республика/, 19 февраля. /ТАСС/. Спецоперация России на Украине воспринималась в начале как ведущаяся по канонам войн прошлых лет, однако беспилотники все изменили. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев, передает корреспондент ТАСС со встречи зампреда Совета безопасности РФ с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в СВО.

"Когда начиналась СВО,<...> про беспилотники никто практически не говорил, - обратил внимание Медведев. - Было такое понимание, что и эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет". "Но, оказалось, нет: мир изменился, технологии изменились", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Беспилотники, указал Медведев, "на удивление практически всех военных стратегов, скажем прямо, во всем мире неожиданно заняли такое место". "Ведь казалось еще совсем недавно, что это какое-то будущее - роботы ходящие, все это сказки, фантастика, - отметил зампред Совбеза РФ. - Оказалось, нет: все это воюет и причиняет непоправимый ущерб".

В январе президент РФ Владимир Путин отмечал, что российские беспилотники эффективно - "дешево и сердито" - решают боевые задачи в зоне СВО. Он обращал внимание, что раньше для этого использовалась штурмовая и фронтовая авиация.