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ТАСС

В Баренцевом море подводные лодки Северного флота провели учебную дуэль

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Атомная подводная лодка «Смоленск» на причале в городе Североморске во время военно-морских учений сил Северного флота РФ
Атомная подводная лодка «Смоленск» на причале в городе Североморске во время военно-морских учений сил Северного флота РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В ходе учений подводники отработали поиск и скрытное слежение за условным противником, элементы боевого маневрирования и отрыв от преследования с постановкой помех и ложной цели

МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Атомные подводные лодки Северного флота провели совместные противолодочные учения в форме дуэли на глубине более 100 м. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Атомные подводные лодки Северного флота провели подводную дуэль. Маневры проходили на глубинах свыше 100 м без фактического использования морского оружия. Главной задачей была отработка тактики действий при соприкосновении с подводным противником", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений подводники отработали поиск и скрытное слежение за условным противником, элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, а также отрыв от преследования с постановкой помех и ложной цели.

"Во время выхода в море экипажи атомных ракетных крейсеров провели ряд корабельных учений и тренировок в рамках отработки курса боевой подготовки подводных лодок. На отдельных этапах учения подводники взаимодействовали с экипажами противолодочных самолетов Ил-38 смешанного авиационного корпуса Северного флота", - заключили в пресс-службе. 

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Продукция
Ил-38
Проекты
Военные учения
СФ
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