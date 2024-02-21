В Баренцевом море подводные лодки Северного флота провели учебную дуэль

Атомная подводная лодка «Смоленск» на причале в городе Североморске во время военно-морских учений сил Северного флота РФ.

В ходе учений подводники отработали поиск и скрытное слежение за условным противником, элементы боевого маневрирования и отрыв от преследования с постановкой помех и ложной цели

МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Атомные подводные лодки Северного флота провели совместные противолодочные учения в форме дуэли на глубине более 100 м. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Атомные подводные лодки Северного флота провели подводную дуэль. Маневры проходили на глубинах свыше 100 м без фактического использования морского оружия. Главной задачей была отработка тактики действий при соприкосновении с подводным противником", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений подводники отработали поиск и скрытное слежение за условным противником, элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, а также отрыв от преследования с постановкой помех и ложной цели.

"Во время выхода в море экипажи атомных ракетных крейсеров провели ряд корабельных учений и тренировок в рамках отработки курса боевой подготовки подводных лодок. На отдельных этапах учения подводники взаимодействовали с экипажами противолодочных самолетов Ил-38 смешанного авиационного корпуса Северного флота", - заключили в пресс-службе.