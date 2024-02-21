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Военное обозрение

Кулеба призвал страны Европы отдать все артиллерийские снаряды Украине, отменив контракты с третьими странами

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Источник изображения: topwar.ru

Странам Евросоюза необходимо отменить все экспортные контракты на поставку артиллерийских снарядов и отправить их на Украину. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр нашел способ быстро поставить украинской армии необходимые артиллерийские боеприпасы. Он призвал страны Европы заключать как можно больше долгосрочных контрактов на поставку снарядов, чтобы открыть новые линии производства боеприпасов, но отменить поставки третьим странам, а все снаряды отправлять на Украину, поскольку ей они нужнее.

Каждый артиллерийский снаряд, который сейчас производится в Европе, должен служить обороне Европы. (...) Российская угроза для Европы никуда не денется (...) Европа должна приложить все возможные усилия для немедленного увеличения поставок артиллерийских снарядов на Украину

- заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Также он поторопил глав МИД стран Европы с решением о членстве Киева в ЕС заявив, что Украина уже давно должна быть в составе Евросоюза. Кроме того, призвал создать в Европе отдельный механизм военной помощи для Украины в рамках так называемого фонда мира, как можно скорей конфисковать замороженные активы России и передать их Киеву, а также не забыть задавить Россию санкциями. Вон сколько задач нарезал европейским политикам, вероятно, не справятся.

Отмечается, что в последнее время представители Украины начали требовать от своих западных партнеров передавать им оружие и боеприпасы, причем бесплатно. Все это прикрывается заявлениями о "защите" Европы от российской армии. Мол, если не дадите, то останетесь один на один с Россией.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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