Десять причин, почему Польше не грозит война с Россией (Onet.pl, Польша)

Onet: страхи о неизбежности войны между Россией и Польшей преувеличены

В последнее время в Польше практически не проходило ни дня без статьи, комментария или заявления о том, что Варшаве грозит война с Москвой, пишет Onet. На самом деле страхи преувеличены. Чтобы решиться на наступление, русские должны были бы сойти с ума, говорится в статье.

Витольд Юраш

О нарастающей угрозе со стороны России — уже не только для Украины, но и для стран НАТО — в течение некоторого времени регулярно сообщают члены правительств и представители спецслужб стран Альянса. Но при этом они неизменно подчеркивают, что риск эскалации событий до уровня войны минимален.

Вот только общественное мнение не всегда отличает угрозу войны от угрозы, например, провокаций. В результате в обществе нарастает беспокойство, а иногда и истерика. Теоретически в этом есть свои плюсы. Результатом повышения осведомленности об угрозе со стороны России может стать принятие амбициозной программы вооружения, которая минимизировала бы риск возможной конфронтации с Москвой.

Но, к сожалению, плюсов в таком настрое гораздо меньше, чем минусов. Общественное мнение, как правило, предпочитает простые и быстрые решения, а не такие, как повышение обороноспособности страны, что требует от общества значительных затрат и дает эффект лишь через много лет. Поэтому рассказы о российской угрозе вызывают у населения рост минорных настроений, что выгодно России, а не повышение мотивации к действиям, которых она опасается.

Общественное мнение и политики, которые, к сожалению, в значительной степени утратили способность руководить народом и вместо этого предпочитают следовать за ним, склонны "во избежание войны" договариваться с Россией вместо того, чтобы против нее вооружаться. На самом же деле риск войны с Россией даже если и существует, абсолютно минимален. Тому есть несколько причин.

Чтобы решиться на войну, русским пришлось бы сначала сойти с ума

Во-первых, Россия никогда не нападет на НАТО прежде, чем одержит победу над Украиной. Но, как мы видим, победить Украину она не в состоянии. Москва не располагает сколько-нибудь значительными резервами, которые она бы до сих пор не задействовала на украинском фронте. Даже для того, чтобы атаковать относительно наименее защищенные натовским зонтиком страны Балтии России пришлось бы отвлекать крупные силы с украинского театра военных действий.

Теоретически можно себе представить, что конфликт с Украиной закончен, и Россия нападает, например, на прибалтийские государства, используя для этого освободившиеся в результате перемирия с Киевом войска. Но в этом случае на помощь Альянсу придет вызванная российской спецоперацией и очень выгодная нам ненависть украинцев к русским. Москве придется считаться с тем, что, если бы, воспользовавшись перерывом в боях с украинцами, она напала на НАТО, украинские силы воспользовались бы ослаблением российских оборонительных линий и атаковали бы русских.

Во-вторых, у России недостаточно сил, чтобы противостоять Североатлантическому альянсу. Если учесть, что украинцы при поддержке США и других государств Альянса, которая в денежном выражении составляет в общей сложности всего несколько процентов американского оборонного бюджета, уничтожили почти 3 тысячи российских танков, то есть около половины из тех, которыми русские располагали на момент начала спецоперации на Украине, это уже само по себе говорит о масштабах дисбаланса сил Москвы и НАТО.

Война с НАТО, которая смогла, оказывая Украине существенную для Киева, но незначительную в масштабах НАТО поддержку, ликвидировать до половины российских танков, России просто не по силам.

О масштабах превосходства НАТО свидетельствует и тот факт, что относительно скромная помощь Альянса Украине де-факто не позволяет российской авиации входить в воздушное пространство Украины, вынуждая российских пилотов в лучшем случае действовать вблизи линии фронта.

Диспропорция в потенциалах авиации, боевых вертолетов, спутниковой и радиоэлектронной разведки, в области систем управления настолько велика, что, оставаясь в здравом уме, русские на войну не решатся. (…) Абсолютно ничто не указывает на то, что Путин сумасшедший. Люди из его окружения тоже отнюдь не безумцы.

"Американцы демонтировали бы свою империю не только в Центральной и Восточной Европе, но и во всем мире"

В-третьих, риск ядерного удара, который часто приводится в качестве аргумента в пользу тезиса о том, что русские, может, и слабы, но одной бомбой могут "выиграть войну", близок к нулю. (…) Использование даже тактического ядерного оружия, во-первых, повлечет за собой ответ НАТО, а во-вторых, приведет к тому, что от России отвернутся даже те страны, которые демонстрируют нейтральное отношение к продолжающемуся конфликту, такие, как Китай и Индия.

В-четвертых, это неправда, будто россияне за нескольких лет сумеют создать совершенно новую, способную победить НАТО, армию. Россия существует в условиях усугубляющихся экономических проблем и, вопреки часто появляющимся слухам, не полностью перевела экономику на военные рельсы. И не переведет.

Путин не может этого сделать, так как это привело бы к резкому обнищанию среднего класса, а это, в свою очередь, повлечет за собой риск социального бунта.

В-пятых, нет никаких причин, по которым Соединенные Штаты даже под руководством Дональда Трампа должны, как пугают наши доморощенные торговцы страхом, бросить своих союзников по НАТО. Не потому, что у них есть определенные принципы, которыми они не поступятся, а потому, что в нашем регионе у них есть свои интересы. Кроме того, у Америки есть интересы на Дальнем и Ближнем Востоке, где такие страны, как, например, Южная Корея, Япония или Саудовская Аравия, видя предательство США, решили бы, что американские гарантии безопасности ничего не стоят и в их случае.

Если бы это произошло, Сеул и Токио быстро заимели бы ядерное оружие. Эр-Рияд, в свою очередь, запустил бы собственную программу ядерных вооружений. Американцы демонтировали бы свою империю не только в Центральной и Восточной Европе, но и во всем мире, чем запустили бы гонку ядерных вооружений, и через нескольких лет вынуждены были бы объяснять Израилю и произраильскому лобби в США, как так получилось, что уже второе после Пакистана (или, возможно, третье, если саудитов опередит Иран) мусульманское государство обладает ядерным оружием.

Более того, в случае с Саудовской Аравией им пришлось бы убеждать мировое сообщество, что ядерное оружие в руках ваххабитов ничем не отличается от ядерного оружия в руках шиитов из Ирана или суннитов из Пакистана.

"Эта теория о России является примером полного отрыва от реальности"

В-шестых, трудно себе представить, каким таким чудесным способом Россия, чей ВВП сегодня составляет чуть более двух процентов от мирового показателя, победит НАТО, чей ВВП достигает почти 50% мирового, или, говоря более обобщенно, как она одолеет Запад, доля которого в мировом ВВП еще больше — свыше 60%. Это был бы первый случай в истории, когда, обладая таким преимуществом, гигант проиграл бы карлику.

У Москвы нет ничего, что она могла бы предложить Соединенным Штатам и западным державам в обмен на отказ в помощи союзникам с восточного фланга. Теоретические рассуждения о том, что Россия может встать на сторону США в их конфликте с Китаем, являются примером полного отрыва авторов такого рода идей от реальности. Россия, даже опуская тот факт, что она психологически не способна быть "младшим партнером" Запада, уже явно выбрала Китай.

В-седьмых, Китай, даже если бы он решился напасть на Тайвань, не смог бы заставить Россию атаковать НАТО, чтобы помешать США защищать этот остров. Россия понимает, что в тайваньской войне будет задействован американский флот, в какой-то степени, вероятно, авиация, и в гораздо меньшей масштабе сухопутные войска.

В-восьмых, вопреки тому, что проповедуют особенно опасные (поскольку отличаются исключительно примитивным видением мира) персонажи, называющие себя геополитиками, сегодня события в мире определяются не расположением морей, рек и горных хребтов, а экономикой.

Те, кто желал бы нашей стране более заметного места на мировой арене, а это значит, большего участия в кровеносной системе нашей экономики западных банков, корпораций и компаний, забывают о том, что эти банки, корпорации и фирмы являются не только залогом польского экономического чуда, но, прежде всего, основой нашей безопасности.

Проще говоря, Запад будет защищать нас еще и потому, что сейчас, в отличие от 1939 года, у него здесь имеются серьезные интересы. Географически, хотя и тут произошли изменения, мы находимся в той же локации, что и в 1939 году, но геостратегически в совершенно другом месте. Прежде всего, в отличие от 1939 года, главной европейской державой сегодня являются Соединенные Штаты. В 1939 году мы находились между Россией и столь же враждебной нам Германией.

Сегодня от России нас отделяет Украина (в случае с Белоруссией, к сожалению, дела обстоят гораздо хуже). За западной границей у нас, конечно, не идеальный, но все же союзник, на территории которого к тому же дислоцируются американские войска. Американское военное присутствие в Германии — наравне с демократией – является гарантией нашей безопасности.

"Путин знает, что с первого дня агрессии он окажется в состоянии классической войны"

В-девятых, нельзя забывать, что Владимир Путин отправил на Украину кроме регулярной армии также внутренние войска и ОМОН. Это доказывает, что в некоем извращенном смысле он не лгал, называя войну "специальной военной операцией". Раз он посылал в первые дни вторжения ОМОН, значит, он искренне верил в то, что это будет не полноценная война и что его российским силовикам придется в основном усмирять протесты мирного населения, а не противостоять регулярной армии.

Путин знает, что в случае нападения на любое государство НАТО он с первого же дня агрессии окажется в состоянии классической войны. Причем войны не с кем-нибудь, а войны с НАТО. Вопреки тому, что проповедуют продавцы страха, которые пытаются убедить поляков, будто гарантии, которыми мы располагаем, в случае чего так и останутся на бумаге, как на нашей территории, так и на территориях стран Балтии дислоцируются союзные силы. Русские должны понимать, что на этот раз это будет война с первого же дня. Поэтому-то Москва так нервно реагирует на присутствие этих сил — потому что прекрасно это понимает.

И, наконец, в-десятых, Запад — это в числе прочего система ценностей и союзнических гарантий. Запад выиграл Холодную войну, и то, что он держит слово, видят не только в Москве, но и в Сеуле, Токио, Эр-Рияде, Тель-Авиве и десятках других столиц.

Все это, конечно, не означает, что мы можем махнуть рукой на нашу безопасность. Это не означает также, что мы не должны вооружаться, причем быстро.

К сожалению, нет никаких гарантий, что русские не будут пытаться устраивать пограничные провокации, что не будет "случайных" запусков ракет в нашем направлении или учений, в которых они будут отрабатывать ядерные удары по нашим городам. Они станут делать это не потому, что сильны (ведь если бы это было так, то они завоевали бы Украину), а потому, что слишком слабы, чтобы победить Киев, и единственное, на что они могут рассчитывать, это то, что мы отдадим им Украину, поддавшись шантажу. Вот почему нам нужно научиться справляться со своими страхами.