Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году, заявило Минобороны

Минобороны: Россия уничтожила запасы химоружия в 2017 году в присутствии ОЗХО

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все запасы химоружия Россия уничтожила в 2017 году в условиях тотального контроля со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и западных инспекторов, в первую очередь из США, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия

"Все запасы химического оружия Россия уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. Факт полной ликвидации запасов химического оружия был официально подтвержден в ходе 86-й сессии исполсовета генеральным директором Организации", - сказал Кириллов. Он также сообщил, что в период с 5 по 8 марта 2024 года в Гааге (Нидерланды) состоится 105-я сессия Исполнительного совета ОЗХО.

Данная организация была создана в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Одним из инициаторов ее разработки была Российская Федерация, которая подписала документ в 1993 и ратифицировала в 1997 году.