Кадыров назвал взятие Авдеевки очередным шагом России к победе

ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что взятие Авдеевки — это еще один шаг к победе, дальше Россия будет еще большими шагами двигаться вперед до Киева.

"Авдеевка - один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева", — сказал журналистам Кадыров.

Освобождение Авдеевки Источник изображения: © Инфографика

Он добавил, что из Авдеевки стреляли по мирным жителям Донбасса, взять этот населенным пункт под контроль было "очень важно".

"Не только Авдеевку, но и еще несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, это для нас нужно. Потому что там находятся бандиты, террористы, шайтаны. У них нет ничего святого, поэтому их надо уничтожать… они бьют по мирным жителям. А нам Верховный главнокомандующий даже не дает возможности полным ходом провести спецоперацию из-за того, что там находятся мирные жители", - заявил он.

В ночь на 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой. Освобождение населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима.