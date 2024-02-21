"Новинки начали поступать". Мишустин сделал заявление о технике в зоне СВО

Мишустин подчеркнул важность модернизации используемой в зоне СВО техники

МОСКВА, 19 февраля/ Радио Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ призвал совершенствовать применяемую в зоне спецоперации технику.

По его словам, в 2024 году планируется нарастить поставки практически всех материально-технических ресурсов для российской армии.

"Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов – речь идет о десятках таких проектов. Новинки сейчас начали поступать в войска. Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а как следствие – сохранить многие жизни", – приводит его слова Telegram-канал правительства России.

Радио Sputnik сообщало, что Россия планирует вывести на мировой рынок новые образцы оружия.