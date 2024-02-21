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ТАСС

На космодром Восточный прибыли 17 космических аппаратов компании "Спутникс"

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Спутник "Таблетсат-Аврора"
Спутник "Таблетсат-Аврора" компании "Спутникс".
Источник изображения: Sputnix

По словам члена совета директоров Sitronics Group Алексея Каткова, новые спутники на орбите расширят возможности уже созданных компанией сервисов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. 17 спутников производства частной российской компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) были доставлены на космодром Восточный и готовятся к запуску, сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"17 малых аппаратов производства частной космической компании "Спутникс", входящей в Sitronics Group, прибыли на космодром Восточный, идет процесс их подготовки к предстоящему запуску. Они предназначены для выполнения гражданских миссий", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди партии аппаратов - 16 спутников автоматической идентификационной системы SITRO-AIS, предназначенной для отслеживания морских судов, а также один сверхмалый аппарат дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М".

"Новые спутники на орбите расширят возможности уже созданных Sitronics Group сервисов. Например, автоматической идентификационной системы для мониторинга судоходства, экомониторинга, контроля использования земель сельхозназначения", - привели в пресс-службе слова члена совета директоров Sitronics Group Алексея Каткова.

В рамках сотрудничества Sitronics и гостиничного оператора Cosmos Hotel Group пять спутников названы в честь суббрендов компании. "Символично, что на спутниках размещен логотип нашего "космического" бренда. Впервые в мире именно российская гостиничная компания отправится покорять просторы Вселенной", - сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. 

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