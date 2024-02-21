Командир спецназа "Ахмат" заявил о дефиците боеприпасов у ВСУ на линии фронта

По словам Апти Алаудинова, снижение поставок оружия и большие потери Украины в живой силе позволят завершить спецоперацию к сентябрю

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие на линии фронта испытывают дефицит боеприпасов, что привело к снижению интенсивности обстрелов российских позиций на 50%. Об этом в понедельник сообщил журналистам командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Говорить о том, что у них полностью нет оружия, мы не можем, но если сравнить с прошлым и позапрошлым годом, то мы ощущаем, что интенсивность обстрелов участков, где находятся наши бойцы, снизилась более чем на 50%. Ощущение отсутствия у них боеприпасов есть", - отметил он.

По его словам, снижение поставок оружия и большие потери Украины в живой силе позволят завершить спецоперацию к сентябрю 2024 года. "В конечном итоге сложится так, что украинские формирования не будут иметь возможности оказывать сопротивление", - сказал Алаудинов, добавив, что также за последние месяцы много бойцов ВСУ по собственному желанию сдались в плен.

Командир "Ахмата" также отметил, что взятие Авдеевки имеет тактическое значение для российской армии. "По сути, получив сегодня этот участок, мы можем говорить о том, что в дальнейшем можно будет продвигать наши силы и средства уже дальше", - сказал он.