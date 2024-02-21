Войти
ТАСС

Командир спецназа "Ахмат" заявил о дефиците боеприпасов у ВСУ на линии фронта

446
0
0
Командир спецназа "Ахмат", замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов.
Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

По словам Апти Алаудинова, снижение поставок оружия и большие потери Украины в живой силе позволят завершить спецоперацию к сентябрю

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие на линии фронта испытывают дефицит боеприпасов, что привело к снижению интенсивности обстрелов российских позиций на 50%. Об этом в понедельник сообщил журналистам командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Говорить о том, что у них полностью нет оружия, мы не можем, но если сравнить с прошлым и позапрошлым годом, то мы ощущаем, что интенсивность обстрелов участков, где находятся наши бойцы, снизилась более чем на 50%. Ощущение отсутствия у них боеприпасов есть", - отметил он.

По его словам, снижение поставок оружия и большие потери Украины в живой силе позволят завершить спецоперацию к сентябрю 2024 года. "В конечном итоге сложится так, что украинские формирования не будут иметь возможности оказывать сопротивление", - сказал Алаудинов, добавив, что также за последние месяцы много бойцов ВСУ по собственному желанию сдались в плен.

Командир "Ахмата" также отметил, что взятие Авдеевки имеет тактическое значение для российской армии. "По сути, получив сегодня этот участок, мы можем говорить о том, что в дальнейшем можно будет продвигать наши силы и средства уже дальше", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
17.01.2022
Вселенские амбиции и полеты наяву
24.09.2020
Турецкие БПЛА вооружат противобункерными авиабомбами
24.04.2019
Подписан контракт на закупку Индонезией еще 22 БМП-3Ф и 21 бронетранспортера БТ-3Ф
27.03.2017
Бронеавтомобиль SandCat в Службе безопасности Украины
12.03.2015
Порошенко предлагает Раде одобрить допуск иностранных войск на Украину
11.02.2013
Ветеран Вьетнама может возглавить Пентагон
26.08.2009
МАКС рулит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 14:29
  • 59474
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 12:15
  • 1
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали