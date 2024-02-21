Весь украинский конфликт насквозь пропитан ложью (The American Conservative, США)

TAC: политическая элита США отрицает очевидные изменения ситуации на Украине

Вся риторика Вашингтона в отношении Киева построена на фантазиях и обмане, пишет TAC. Американские элиты создали свой уютный пропагандистский мир, и сами в свою выдумку поверили — поэтому даже заявления ведущих политиков напрочь оторваны от действительности.

Джеймс Карден

Тот факт, что ход конфликта на Украине повернулся в пользу России, сейчас слишком очевиден, чтобы его игнорировать. Если, конечно, вы не являетесь высокопоставленным чиновником администрации Байдена. В этом случае вы верите в то, что 2024 год, вероятно, приведет к некоей освещенной солнцем вершине победы и процветания для Украины.

Давайте рассмотрим комментарии, сделанные с разницей в неделю в конце января Викторией Нуланд, которая на тот момент временно исполняла обязанности помощника госсекретаря, и одним из ее преемников на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном. После отъезда из украинской столицы Нуланд (которая, по мнению многих, является одним из главных сторонников десятилетней прокси-войны между Соединенными Штатами и Россией) заявила: "Сегодня вечером я покидаю Киев, более воодушевленная единством и результатами в отношении 2024 года и его абсолютной стратегической важности для Украины".

"Я также уезжаю с большей уверенностью в том, — продолжила она, — что по мере того, как Украина укрепляет свою обороноспособность, господина Путина ждут „приятные сюрпризы“ на поле боя и что Украина добьется очень большого успеха".

Примерно в то же время во время выступления в Немецком фонде Маршалла О’Брайен выразил оптимизм по поводу будущего Украины: "Мы верим, что к концу 2024 года Украина станет сильнее и сможет лучше определять свое будущее".

Заявления Нуланд и О’Брайена — это эквивалент счастливых сказок на ночь, которые истеблишмент рассказывает себе, чтобы забыться и не допустить вторжения в свой мирок реальности, совести и неудач. Это крайне невероятные описания текущей ситуации на местах, где, по словам бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, ВСУ потеряли в боевых действиях 500 000 человек убитыми. В месяц они теряют "30 000 человек погибшими и тяжело ранеными".

Даже New York Times, которая всегда была одним из самых послушных сообщников администрации, сообщила об украинских "миссиях самоубийц" через реку Днепр. Согласно сообщению от 16 декабря 2023 года, "несколько солдат и морских пехотинцев рассказывали журналистам об обеспокоенности по поводу больших потерь, а также о том, что, по их словам, было чрезмерно оптимистичными сообщениями официальных лиц о ходе наступления".

Эти сообщения противоречат неоднократным заявлениям президента и высокопоставленных чиновников администрации о том, что русские не просто проигрываю — они-де уже проиграли.

Мы помним, как президент Байден говорит журналистам в июле 2023 года, что "нет никакой возможности, что он (Путин) выиграет войну на Украине. Он уже проиграл эту войну". Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли на встрече с министрами обороны стран НАТО год назад заявил, что "Россия проиграла. Они проиграли стратегически, оперативно и тактически". На той же неделе, выступая на канале CNN, советник по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что "Россия уже проиграла эту войну".

СМИ, как обычно, с радостью подпевали. Так, обозреватель New York Times Дэвид Брукс заявил своим читателям: "Конфликт на Украине — это не только военное событие, это событие интеллектуальное. Украинцы побеждают не только благодаря превосходству своих войск. Они побеждают, потому что борются за более высокую идею". Почти ровно год назад, в январе 2023 года, репортерша Лиз Слай сообщила читателям Washington Post, что "если 2023 год продолжится так, как начался, есть хороший шанс, что Украина сможет выполнить новогоднее обещание президента Владимира Зеленского и вернет себе все украинские территории к концу года. Или, по крайней мере, достаточно территорий, чтобы окончательно положить конец угрозе со стороны России — так говорят западные чиновники и аналитики".

Дэвид Бромвич, профессор Йельского университета и автор книги "Интеллектуальная карьера Эдмунда Берка", писал:

"Чем неправдоподобнее официальное объяснение, тем острее необходимость подкрепить его непроверенными повторениями, подтверждениями и уточнениями. Так царство неправды расширяется без границ и ограничений. Официально санкционированная версия того или иного события подкрепляется бюрократическим надзором и объявляется населению услужливой прессой и другими средствами массовой информации. Таким образом создается консенсус, который не терпит никаких сомнений в достоверности".

Если нам лгут о ходе конфликта (а так оно и есть) — какова, по вашему мнению, вероятность того, что нам не лгут так же и о его причинах?

Он, как нам спокойно и упорно, раз за разом сообщают, не был вызван ни расширением НАТО, ни послемайданной ультранационалистической политикой Украины, ни ее отказом выполнять Минские соглашения, ни угрозой Зеленского, сделанной в Мюнхене в феврале 2022 года, обзавестись ядерным оружием. Он был вызван реваншизмом Путина.

Эту точку зрения повторяют даже в не относящихся к делу контекстах. В своей речи 23 октября, всего через две недели после внезапного нападения ХАМАСа на Израиль, Байден заявил: "ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Полностью уничтожить ее".

Строуб Тэлботт, бывший заместитель госсекретаря США и президент Брукингского института, считает, что "эндшпиль" Путина заключается в воссоздании "Российской империи с самим собой в качестве царя". Кэтрин Стоунер из Стэнфорда придерживается мнения, что "это война против украинской демократии и не имеет ничего общего с опасениями России, что Украина однажды вступит в НАТО". А читатели недавней статьи в New Republic узнают, что "Путин на самом деле довольно ясно дал понять, почему он начал свою операцию на Украине: он хочет заставить страну воссоединиться с Россией в попытке реставрировать Советский Союз".

Если нам лгут о причинах — значит, нас также вводят в заблуждение относительно того, что поставлено на карту на востоке Украины? Очень вероятно. Здесь параллель с лживостью правительства во время войны во Вьетнаме становится слишком очевидной, чтобы ее игнорировать.

Заметьте, что шаблон холодной войны по сути не изменился даже в некоторых деталях. Например, в сравнениях Нго Динь Дьема и Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем. Правительство Южного Вьетнама (алчное, коррумпированное) имело право на американское оружие в силу своей самопровозглашенное добродетели "определять будущее нации". Украинское правительство (алчное, коррумпированное) также имеет право, как нам постоянно твердят, "самому творить свою собственную судьбу".

Благодаря СВО России на Украине теория домино, которую долго высмеивали в годы после Вьетнама, вернулась. Так, заявление президента Байдена от 6 декабря: "Если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом. Здесь важно видеть долгосрочную перспективу. Он будет продолжать идти.... Тогда у нас будет то, чего мы не ищем и чего у нас сегодня нет: американские войска будут сражаются с российскими войсками", — повторяет слова президента Джонсона в июле 1965 года:

"Это действительно война. Она ведется Северным Вьетнамом и стимулируется коммунистическим Китаем. Его цель — завоевать Юг, победить американскую мощь и расширить азиатское господство коммунизма. Ставки здесь велики. Большинство некоммунистических стран Азии не могут в одиночку противостоять растущей мощи и захватническим амбициям азиатского коммунизма".

После публикации "Документов Пентагона" в 1971 году философ Ханна Арендт во времена Вьетнама заметила: "Политика лжи почти никогда не была направлена на врага... она предназначалась главным образом, если не исключительно, для внутреннего потребления, для пропаганды внутри страны и особенно с целью обмануть Конгресс". В течение двух лет администрация Байдена и средства массовой информации постоянно лгали нам, гражданам, о причинах войны, ее ставках и ее ходе.

Вопрос, который следует, но, конечно, не будет решаться после последних американских фиаско за границей, заключается в следующем: научимся ли мы когда-нибудь и чему-нибудь?

Об авторе: Джеймс Карден (James Carden), работал советником госдепартамента по России в администрации Байдена.