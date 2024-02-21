Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев

Медведев: Россия по военной мощи не уступает ни одной стране и умеет побеждать

ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира, она умеет побеждать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он в понедельник посетил Чечню, в университете спецназа в Гудермесе встретился с добровольцами и чеченскими командирами.

"Такие периоды в истории нашего отечества бывали. Но мы потому и живем в большой и сильной стране, в стране, которая является постоянным членом Совета безопасности, которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира - скажу так, в нынешних условиях мы, наверное, в этом смысле самая сильная страна, - что мы умеем побеждать", - заявил Медведев на встрече.

Обращаясь к бойцам, он отметил, что их жизненный путь, сделанное ими для страны, республики и собственных семей - "это и есть вклад в нашу общую победу".