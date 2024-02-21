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Известия.ru

Подводные лодки Северного флота провели учебную дуэль в Баренцевом море

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Нижний Новгород» и «Псков» провели учебную дуэль в Баренцевом море. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Атомные подводные лодки Северного флота провели подводную дуэль. Маневры проходили на глубинах свыше 100 м без фактического использования морского оружия. Главной задачей была отработка тактики действий при соприкосновении с подводным противником», — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, «Псков» и «Нижний Новгород» вели поиск условного противника с целью атаки, а также отрывались от преследования с постановкой помех и ложных целей.

Также экипажи АПЛ провели ряд корабельных учений и тренировок, в том числе при участии экипажей противолодочных самолетов Ил-38 смешанного авиационного корпуса Северного флота, добавили в пресс-службе.

Подобные учения проходили и в 2019 году. Также в конце октября того года в Норвежском море подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» отрабатывали задачи глубоководных погружений, в ходе которых экипажи испытали технику и вооружение на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Кроме того, 5 февраля в Баренцево море вышел фрегат «Адмирал флота Касатонов» для выполнения практических стрельб. Экипаж фрегата отработал ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля.

Затем, 9 февраля, доцент РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев отметил, что одной из причин усиления Северного флота становится возрастающая угроза со стороны США, на фоне чего России необходимо защищать арктические рубежи.

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