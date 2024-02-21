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На Западе рассказали о китайском аналоге «Шахеда»

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

В Китае разработали дрон-камикадзе ASN-301, который похож на израильский барражирующий боеприпас Harpy и иранский Shahed-136 («Шахед»). О китайском аналоге иностранных конструкций рассказали в публикации западного издания Army Recognition.

«ASN-301 напоминает систему Harpy израильской компании Israel Aircraft Industries, которая была приобретена Китаем в 1990-х годах. Были проведены дальнейшие сравнения с иранским Shahed-136, намекающие на общее происхождение конструкции и функциональности», — говорится в материале.

ASN-301, который представили на выставке World Defense Show в начале февраля, получил треугольное крыло и расположенный в задней части корпуса двигатель с толкающим винтом. Дрон оснащен радиолокационным устройством самонаведения, которое позволяет идентифицировать цели в радиусе 25 километров. ASN-301 предназначен для поражения радиолокационных систем противника.

Радиус действия аппарата составляет 288 километров, а длительность полета — четыре часа. Беспилотник несет боевую часть, которая содержит 7000 поражающих элементов. Бесконтактный взрыватель обеспечивает радиус поражения до 20 метров.

В конце декабря компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Барражирующий боеприпас ближнего радиуса действия получил X-образное крыло.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Aircraft Industries
Проекты
БПЛА
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