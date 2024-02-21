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Известия.ru

Медведев отметил не уступающую ни одной стране мира военную мощь РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Медведев: Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира

Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира и умеет побеждать. Об этом 19 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, находящийся с визитом в Чеченской Республике.

«Такие периоды в истории нашего Отечества бывали. Но мы потому и живем в большой и сильной стране, в стране, которая является постоянным членом Совета Безопасности, которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира. Скажу так: в нынешних условиях мы, наверное, в этом смысле самая сильная страна, потому что мы умеем побеждать», — отметил он на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе.

Обращаясь к бойцам, он отметил, что их жизненный путь и то, что они сделали для страны, республики и собственных семей, и есть их «вклад в нашу общую победу». Зампредседателя Совбеза также выразил уверенность, что Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО) и она не за горами.

«Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет, по сути, вся наша страна», — добавил он.

Ранее, 18 февраля, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что западные страны были «чрезмерно оптимистичны» в отношении украинского конфликта.

Комментируя это, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев 19 февраля заявил «Известиям», что на Западе идет переоценка позиций в отношении конфликта на Украине. Он отметил, что заявление Бауэра — не просто переоценка, а признание врагом влияния и силы России как на поле боя, так и в мире и того, что ее дело правое.

Член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» 11 января указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.


Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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