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РИА Новости

Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Юлия Зырянова

Медведев призвал наращивать темпы набора на контрактную службу в СКФО

ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — РИА Новости. План набора на контрактную службу в ВС РФ в СКФО в прошлом году был выполнен на 105%, тем не менее, темпы необходимо наращивать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с руководителями регионов округа.

"Если говорить о ситуации в СКФО, то напомню, что план набора на контракт в прошлом году был выполнен на 105%, ну, есть территории, которые лучше с этой задачей справились, есть территории, которые хуже с этим справились. Но тем не менее, сама по себе общая цифра такова. Тем не менее, несмотря на то, что итоги позитивные, темпы набора в округе необходимо наращивать", - сказал Медведев.

Он добавил, что в январе план выполнен только в одном из субъектов — а именно в Чеченской Республике.

"Это не что-то фатальное, естественно, все это можно и нужно восполнить в самое ближайшее время. Но нужно приложить усилия с тем, чтобы ситуацию улучшить", - заявил зампред Совбеза России.

Медведев попросил руководителей регионов в своих докладах остановиться на том, какие еще дополнительные решения необходимо принять, чтобы ситуация развивалась в позитивном ключе.

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Медведев Дмитрий
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