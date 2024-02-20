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Военное обозрение

Имеют конструкцию катамарана: ВМС Ирана получили два новых корвета класса Shahid Soleimani

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Источник изображения: topwar.ru

В западных социальных сетях появились фотографии двух новых корветов класса Shahid Soleimani, переданных ВМС Ирана.

Ранее, в 2022 году, в строй был введен головной корабль серии.

Водоизмещение этих корветов составляет около 600 тонн, длина 65,0 метра, ширина 14,5 метра. Они оснащены дизельными двигателями, позволяющими развивать скорость до 32 узлов. Их дальность действия составляет около 5000 морских миль, что дает возможность длительное время пребывать в море.

Корабли оснащены разнообразным вооружением, предназначенным для решения как оборонительных, так наступательных задач. Оно включает в себя 30-мм автоматическое орудие, четыре 20-мм пушки Гатлинга с тремя стволами каждая и набор ракет: шесть противокорабельных КР (включая четыре дальнобойных и две средней дальности), 16 ЗУР (включая Sayad-2/3 и малой дальности) и 6 ракет Abu-Mahdi для поражения наземных целей.

Источник изображения: topwar.ru

Корабли оснащены вертолетной площадкой и краном, предназначенным для развертывания трех быстроходных ударных катеров.

Корветы имеют конструкцию катамарана, которая, как предполагается, придает большую незаметность кораблям. Она сравнима с китайским ракетным катером Type 22 и тайваньским Tuo Chiang.

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Иран
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