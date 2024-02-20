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РИА Новости

США передавали в третьи страны нелетальное химоружие, заявило Минобороны

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Бактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория.
Источник изображения: © AP Photo / Murad Sezer

Генерал Кириллов: США передавали в третьи страны нелетальное химическое оружие

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США передавали в третьи страны нелетальное химическое оружие в нарушение конвенции о его запрещении, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Брифинг Минобороны России посвящен по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

"Еще одним свидетельством нарушения Соединенными Штатами Конвенции является передача в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина) нелетального химического оружия. На его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования минобороны США в 2018 финансовом году было выделено 10 млн долларов", - сказал Кириллов.

В 2021 году после испытаний в Афганистане в сухопутные войска США начались поставки пневматических ружей "Ви-Кей-Эс" с химическими боеприпасами, снаряженными капсаицином. Боеприпасы выстреливаются на расстояние до 50 метров.

"Для поражения противника на большой дальности предполагается использование 120-мм мин, 155-мм артиллерийских и 120-мм танковых выстрелов. Трудно представить, что такие боеприпасы нужны для разгона демонстраций или других мирных целей", - сказал Кириллов.

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