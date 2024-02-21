Боррель заявил, что ЕС разработал 60 видов контрактов для закупок снарядов для Украины

Речь идет о различных формах совместных заказов снарядов группами стран ЕС через Европейское оборонное агентство

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Страны ЕС разработали 60 видов контрактов с целью организации заказов снарядов для Украины у европейской промышленности. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Мы разработали 60 видов контрактов, которые может заключать наша промышленность для заказов для поставок снарядов Украине. Мощности у нас есть - так утверждает промышленность, теперь нужны деньги, государственные заказы", - заявил Боррель.

Речь, в частности, идет о различных формах совместных заказов снарядов группами стран ЕС через Европейское оборонное агентство.

Евросоюз обещал Киеву поставить за период с марта 2023 года по конец февраля 2024 года 1 млн артиллерийских снарядов, главным образом калибра 155 мм, а также ракет для систем залпового огня. Как сообщила по итогам саммита ЕС 1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС смог выполнить свое обещание лишь примерно на 50%, предоставив Украине за год около 520 тыс. снарядов. Она заверила, что до конца 2024 года Брюссель обязательно произведет и передаст Киеву 1 млн снарядов.