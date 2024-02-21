Войти
ТАСС

Боррель заявил, что ЕС разработал 60 видов контрактов для закупок снарядов для Украины

431
0
0
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

Речь идет о различных формах совместных заказов снарядов группами стран ЕС через Европейское оборонное агентство

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Страны ЕС разработали 60 видов контрактов с целью организации заказов снарядов для Украины у европейской промышленности. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Мы разработали 60 видов контрактов, которые может заключать наша промышленность для заказов для поставок снарядов Украине. Мощности у нас есть - так утверждает промышленность, теперь нужны деньги, государственные заказы", - заявил Боррель.

Речь, в частности, идет о различных формах совместных заказов снарядов группами стран ЕС через Европейское оборонное агентство.

Евросоюз обещал Киеву поставить за период с марта 2023 года по конец февраля 2024 года 1 млн артиллерийских снарядов, главным образом калибра 155 мм, а также ракет для систем залпового огня. Как сообщила по итогам саммита ЕС 1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС смог выполнить свое обещание лишь примерно на 50%, предоставив Украине за год около 520 тыс. снарядов. Она заверила, что до конца 2024 года Брюссель обязательно произведет и передаст Киеву 1 млн снарядов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
20.11.2023
В США предложили начать диалог с Россией о перемирии на Украине
20.11.2023
Российская стратегия на Украине оказалась успешной. Европа уже вне игры
10.07.2023
Олланд считает, что мирные переговоры с РФ станут возможны после успехов ВСУ на поле боя
07.09.2022
Шмыгаль заявил, что страны ЕС заверили Киев в готовности помогать Украине "до победы"
30.11.2018
National Interest (США): Украину нельзя принимать в НАТО
28.11.2018
ВС РФ отказал украинскому КБ "Южное" в приостановлении решения о взыскании с него в пользу Минобороны РФ 1 млрд рублей
11.07.2016
Возрождение военной мощи России?! (Shukan Gendai, Япония)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 14:29
  • 59474
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО
  • 21.02 12:16
  • 1
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 21.02 12:15
  • 1
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 08:27
  • 1
В борьбе с ВМФ РФ норвежской флот намерен полагаться на скрытность новых подлодок Type 212CD
  • 21.02 05:32
  • 53
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 20:33
  • 2
Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы
  • 20.02 20:28
  • 2
Алан Лушников: «Человек с оружием – это не угроза, а защитник Родины!»
  • 20.02 20:28
  • 1
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
  • 20.02 18:52
  • 413
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.02 14:43
  • 0
Руководство Скандинавских стран в рамках предстоящих учений будет готовиться к войне с Россией
  • 20.02 12:09
  • 2
Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
  • 20.02 07:02
  • 2
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали