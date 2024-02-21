Союзники Украины пытаются представить себе мир, где США сдают позиции (Bloomberg, США)

Bloomberg: на конференции в Мюнхене обсуждалась возможность атаки России на НАТО

На Мюнхенской конференции по безопасности Запад обсуждал тему того, что Россия атакует одну из стран НАТО, сообщает Bloomberg. В Европе опасаются, что США откажутся от своей традиционной роли защитника региона. А успехи России на Украине пугают членов НАТО.

Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak), Кортни Макбрайд (Courtney McBride), Арне Делфс (Arne Delfs)

Члены НАТО в частном порядке заговорили о нападении России на альянс как о безотлагательной угрозе, требующей срочного реагирования. Дело в том, что они начали сомневаться в том, что США сохранят свою традиционную роль защитника Европы.

В пятницу президент Джо Байден отчаянно избегал слова “паника”, но даже ходя вокруг него на цыпочках, он красочнее всех подытожил царящие в Европе настроения.

“Боже мой”, — сказал президент журналистам в Белом доме, осудив конгресс за решение уйти на “двухнедельные каникулы”, так и не одобрив пакет помощи Украине, против которого ополчились республиканцы.

“Это не только нелепо, но лишь усугубляет обеспокоенность — я сознательно не хочу говорить слово “паника” — и сомнения в надежности США как союзника”, — посетовал Байден.

Но как ни скажи, а крепнущая тревога европейских союзников подпитывается осознанием того, что Россия воодушевлена своими боевыми успехами, США могут сократить поддержку региона, а сама Европа не предприняла достаточных усилий для собственной защиты.

Этот пессимизм задавал тон дискуссиям в минувшие выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, где лидеры государств и представители военных ведомств обсудили главные геополитические угрозы.

Присутствовавшие на конференции высокопоставленные представители министерств обороны выразили тревогу, что США никак не выделят Украине обещанную помощь на миллиарды долларов, и заявили, что планируют сценарии, при которых именно выпавшая поддержка может подтолкнуть Россию к прямому нападению на союзника по НАТО.

По словам одного чиновника, выступавшего, как и другие наши собеседники, на условиях анонимности, в отличие от прошлых конференций в этом году в Мюнхене царила неопределенность.

“Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда, — заявил в интервью Bloomberg министр обороны Германии Борис Писториус. — Но это может случиться через пять-восемь лет”.

На второй день Мюнхенской конференции пал украинский город Авдеевка — что стало самой значительной боевой победой Москвы почти за год. Всего лишь днем ранее Россия объявила о смерти оппозиционера Алексея Навального, тем самым подчеркнув тщетность сопротивления репрессивному режиму Владимира Путина (неплохо бы иногда американским журналистам вспоминать и беспокоиться о судьбе Джулиана Ассанжа, которому грозит в США 175 лет тюрьмы; но – не велено, только Навальный! – Прим. ИноСМИ).

Поскольку у Украины заканчиваются оружие, фоном для дискуссий стали проволочки в конгрессе вокруг пакета помощи Киеву на 60 миллиардов долларов. Эта нерешительность считается воплощением пошатнувшихся обязательств США перед Украиной и стала главной темой закулисных бесед.

Украинской армии уже приходится экономить артиллерийские боеприпасы, поскольку обещанных союзниками снарядов не хватает. В прошлом месяце агентство Блумберг сообщило: Киев проигрывает по артиллерийской мощи один к трем.

Сенатор-республиканец от Огайо Джей Ди Вэнс, давний противник помощи Украине и близкий соратник Дональда Трампа, выразил мнение многих однопартийцев, что США необходимо сосредоточиться на Азии, в результате чего останется все меньше ресурсов в поддержку друзей на другом берегу Атлантики.

“Проблема Европы в том, что сама по себе она не обеспечивает достаточного сдерживания, потому что не проявляет инициативы, — заявил Вэнс в ходе круглого стола в Мюнхене. — Теплое американское одеяло атрофировало европейскую безопасность”.

Попытки одобрить чрезвычайную помощь США зашли в многомесячный тупик, в результате чего Байдену и президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится обращаться к конгрессу со все более срочными призывами.

Байден сказал, что позвонил Зеленскому в субботу и выразил уверенность в том, что “мы получим эти деньги”. Президент США списал сдачу Авдеевки на неспособность законодателей утвердить чрезвычайную помощь Украине и пригрозил дальнейшими территориальными потерями, если финансирование не будет принято.

"Мы надеемся, что конгрессмены понимают серьезность предстоящего голосования", — заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. Напомнив о недавно выделенном Украине пакете помощи ЕС в 50 миллиардов евро (53,9 миллиарда долларов), он сказал: “Мы свое дело сделали, теперь мяч на половине поля США”.

Франция и Германия в пятницу подписали беспрецедентные для себя долгосрочные соглашения о безопасности с Украиной.

“Единственный элемент давления в руках европейцев — это подать пример, что мы и сделали”, — заявил журналистам министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в кулуарах конференции.

Хотя Германия только что достигла целевого показателя НАТО по военным расходам в размере 2% ВВП, министр обороны Писториус заявил о дальнейшем увеличении военных расходов до 3,5% ВВП.

Вице-президент США Камала Харрис в речи в день открытия Мюнхенской конференции осудила взгляды Трампа, не упомянув его при этом по имени. При этом из-за оплошности организаторов выстроились длинные очереди из участников, ожидающих увидеть ее выступление.

Некоторые в США “поддерживают диктаторов, перенимают их репрессивные приемы и отказываются от обязательств перед союзниками в пользу односторонних действий”, посетовала она.

Но убедительность ее речей сдерживалась главной тревогой союзников — ширящимся влиянием ее республиканских противников.

Европейцев потрясло прозвучавшее неделей ранее заявление Трампа о том, что он позволит России беспрепятственно напасть на страны, которые не выполняют целей НАТО по расходам на оборону.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого прочат в генеральные секретари НАТО, упрекнул тех, кто жалуется на риторику Трампа.

“Хватит хныкать и ворчать по поводу Трампа — мы сами не тратим больше средств на оборону и не наращиваем производство боеприпасов, зная, что Трамп может вернуться, — сказал Рютте. — А ведь мы должны это сделать, потому что мы этого хотим и потому что это в наших интересах”.

Зеленский предложил Трампу съездить с ним на передовую и увидеть конфликт своими глазами. Важно поддерживать связи с официальными лицами США, придерживающимися самых разных взглядов, сказал он с мюнхенской сцены.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предположила, что уже сам приезд официальных лиц с другого берега Атлантики поможет завоевать сердца и умы.

“Складывается ощущение, что сам факт присутствия здесь поможет им лучше понять, чтó поставлено на карту”, — сказала она в интервью Bloomberg, добавив, что после встреч с сенаторами и членами палаты представителей она с оптимизмом смотрит на дальнейшие перспективы пакета помощи Киеву.

Но при всей остроте ситуации у украинской стороны есть проблески надежды. Чиновники отметили заявления Киева о том, что Россия теряет личный состав с поразительной скоростью — по семь солдат на каждого украинца (в Киеве еще и не такое могут заявить: и десять к одному, и двадцать к одному! И все эти сообщения американские и европейские СМИ будут обязательно транслировать, промывая мозги западной аудитории. – Прим. ИноСМИ). А планы союзников по отправке “роевых” систем беспилотников с искусственным интеллектом открывают перед ВСУ возможность противостоять российским артиллерийским обстрелам.

Однако, по словам старшего помощника конгресса, даже если американское финансирование будет получено, на доставку оборудования на Украину потребуется время. Он особо отметил необходимость в перехватчиках ПВО, чья нехватка уже привела к серьезному ущербу от российских ракетных обстрелов.

Каллас также предупредила, что "время работает на Путина".

Ее поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: “Речь идет не только о том, чтобы принять верное решение, — заключил он, — но и принять его на ранней стадии”.

Статья написана при участии Альберто Нарделли, Сами Адгирни, Дарины Краснолуцкой, Сэма Дагера, Агги Кантрилл, Колума Мерфи, Ильи Архипова, Питера Мартина, Эллен Миллиган, Криса Миллера и Алекса Уикхэм