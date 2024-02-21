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Военное обозрение

NBС News: Белый дом прорабатывает вопрос поставки Киеву ракет ATACMS с дальностью свыше 300 км

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Источник изображения: topwar.ru

Администрация Байдена рассматривает вариант поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью свыше 300 км. Об этом пишет NBС News со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Белый дом прорабатывает вопрос возможной поставки более дальнобойной версии ракет ATACMS, чем были поставлены в 2023 году. В Вашингтоне считают, что данный вариант ракеты позволит Киеву наносить удары вглубь Крымского полуострова, где сосредоточены военные объекты ВС России.

Сейчас США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова

- пишет издание.

Все бы хорошо, но поставка состоится только в случае утверждения дополнительного финансирования для Украины, которое срезается республиканцами. Если деньги будут выделены, то ракеты войдут в один из пакетов военной помощи. Если финансов не будет, то отправка вряд ли состоится, поскольку у США ограниченные запасы ATACMS, их необходимо заказывать. В то же время не исключается, что США попросят своих союзников предоставить аналогичные ракеты Киеву из своих запасов с последующим восполнением. Однако, как считают эксперты, партнеры США на это не пойдут, тем более в нынешней ситуации, когда с боеприпасами совсем плохо.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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