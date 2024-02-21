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Военное обозрение

Израиль применяет новую РСЗО Lahav при ударах по сектору Газа

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАХАЛ применяет новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) под названием Lahav при нанесении ударов по сектору Газа. Об этом сообщается в издании N12.

Данная РСЗО разработана на платформе PULS компанией Elbit Systems. В качестве шасси выступает машина типа Oshkosh HEMTT 8x8. РСЗО способна запускать различные типы ракет калибром от 122 до 370 мм.

Со слов израильских военных, система имеет более высокую эффективность по сравнению с М270; она обладает возможностью подготовиться к стрельбе в течение нескольких минут и дать новый залп в течение часа.

Lahav может вести огонь несколькими типами ракет. Romah калибра 122 мм имеют 20-кг боеголовку и дальность действия 35 км, что позволяет полностью простреливать Газу. Всего в ПУ размещается 18 боеприпасов этого типа. Вскоре ЦАХАЛ планирует заменить их более совершенными ракетами Bar.

При использовании Ra'am Eitan калибра 227 мм в ПУ помещается 6 ракет, которые несут кассетные боеприпасы с дальностью стрельбы 40 км.

160-мм Kidon Kesum с 35-кг БЧ и дистанцией полета 40 км размещаются на Lahav в количестве 10 единиц. Также возможно применение четырех 306-мм EXTRA со 120-кг БЧ и дальностью действия 30-150 км или двух 370-мм Nitz Dors с массой боеголовки 140 кг и дистанцией поражения 50-300 км.

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Страны
Израиль
Продукция
HEMTT
Компании
Elbit Systems
Oshkosh
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