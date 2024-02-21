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ЦАМТО

Германия намерена передать ВС Украины дополнительно 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц RCH-155

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Гаубица RCH 155 на базе БТР «Боксер»
Гаубица RCH 155 на базе БТР «Боксер».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 19 февраля. Минобороны ФРГ 16 февраля объявило, что Германия приняла на себя обязательства усилить военный потенциал Украины, дополнительно поставив ей 18 155-мм самоходных гаубиц RCH-155.

Как сообщает Armyrecognition.com, данная поставка должна усилить огневую мощь артиллерии ВС Украины. Еще в сентябре 2022 года стало известно, что Украина приобретет 18 самоходных гаубиц RCH-155 стоимостью 216 млн. евро. При этом финансирование покупки будет осуществляться за счет помощи властей Германии. В ноябре 2023 года было заявлено, что поставки этих современных гаубиц могут начаться не ранее декабря 2024 года. Украина станет первым иностранным государством, которое примет RCH-155 на вооружение.

После передачи ВС Украины всех обещанных СГ RCH-155, командование ВС Германия пополнит этими гаубицами и свой парк артиллерии. СВ Германии разработали планы приобретения 168 самоходных установок для модернизации имеющегося парка вооружений.

МО Германии сообщило о намерении, помимо RCH-155, дополнительно поставить ВС Украины две самоходные зенитные артиллерийские установки "Скайнекс" (Skynex), ЗУР для ЗРК IRIS-T SLM/SLS, 18 СГ PzH2000, более 120 тыс. 122-мм снарядов, 9 бронированных инженерных машин Dachs, 40 разведывательных БЛА Vector.

Как сообщал ЦАМТО, RCH-155 – это 155-мм самоходная артиллерийская установка, представляющая собой установленный на шасси ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 155-мм артиллерийский модуль разработки Krauss-Maffei Wegmann.

RCH-155 разработана на базе технологий СГ PzH2000, обладает сходными характеристиками, но дешевле в производстве, легче и управляется сокращенным до двух человек экипажем. Боевая масса установки – 39 т. Силовая установка MTU мощностью 815 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 100 км/ч по шоссе, запас хода – 700 км.

Система вооружена 155-мм орудием L52 и обеспечивает возможность поражения целей в секторе 360 град. на расстоянии до 54 км (снарядом V-LAP). Стрельба ведется без использования гидравлических опор. Благодаря сетевой архитектуре, в перспективе RCH-155 сможет передвигаться в автономном и дистанционно управляемом режимах.

Установка оснащена автоматом заряжания, индуктивной системой программирования взрывателя, автономной высокоточной системой навигации, которая позволяет выполнять задачи в отсутствие сигнала GPS, автоматической электрической системой наведения, системой защиты от ОМУ, системой охлаждения и обогрева артиллерийского модуля и отделения экипажа, автоматической системой обнаружения огня и пожаротушения, встроенной системой самодиагностики. Возимый боекомплект – 30 выстрелов. Максимальная скорострельность – 9 выстр./мин. Гаубица может вести стрельбу в режиме MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact). Для самообороны СГ оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения и ПУ дымовых гранат.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
PzH 2000
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
GPS
БПЛА
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