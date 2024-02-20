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Техкульт

Тепловизионный прицел Teledyne FLIR позволит видеть в полете обычные пули

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Прицел ThermoSight HISS-HD

Компания Teledyne Flir (США) представила на ежегодной выставке SHOT Show в Лас-Вегасе тепловизионный снайперский прицел ThermoSight HISS-HD, который делает пули видимыми в полете независимо от времени суток на дальностях до 2200 м. Причем речь идет не о трассирующих пулях, а об обычных.

Имея на вооружении винтовку с ThermoSight HISS-HD, снайпер сможет корректировать свою стрельбу даже при дневном свете. Это стало возможным благодаря датчику изображения с криоохладителем в связке с усовершенствованными процессорами, которые позволяют стрелку видеть тепловую характеристику летящей пули.

Прицел ThermoSight HISS-HD

Подобные прицелы создавались и ранее, но столь высоким разрешением на таком расстоянии ни один из них не обладает. Вес ThermoSight HISS-HD 2,1 кг, что позволяет устанавливать его на любое оружие, оснащенное планкой Пикатини. При этом, он может сочетаться с другими оптическими системами. Прицел предназначен для снайперов, пулеметчиков и личного состава разведывательных подразделений. Его можно также использовать для удаленного наблюдения с помощью систем дистанционного управления в сочетании с видеозаписью.

Александр Агеев

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США
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