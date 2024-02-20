"Так легко и до Львова дойти": чего ждать после взятия Авдеевки

Полковник Ходаренок: ВС РФ важно развить успех до новых поставок оружия ВСУ

Российские войска на прошлой неделе завершили прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника и штурмом овладели городом Авдеевка - важным узлом коммуникаций и опорным пунктом ВСУ. Почему украинским военным не стоит говорить о "выравнивании" фронта и как будет развиваться ситуация дальше - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

"Паническое бегство ВСУ"

В ходе ожесточенных и кровопролитных уличных боев, окончательно сломив сопротивление противостоящей группировки противника, российские войска штурмом овладели Авдеевкой, превращенной украинскими войсками практически в неприступную крепость.

Что же касается оценок этого чувствительного поражения украинским экспертным сообществом и руководством ВСУ, то, по их мнению, армия осуществила «вывод подразделений из Авдеевки» или же «военные завершили выход из города Авдеевка». В общем, ничего страшного, все по плану, никакой катастрофы.

Как утверждают источники ВСУ, «военная операция прошла успешно. Нет окружения, самое главное для наших подразделений, линия фронта выровнялась. Настроение у наших военных нормальное, и они понимают, что это была необходимость».

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский считает, что решение покинуть город было принято «исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки и во избежание окружения». Словом, по его мнению, это была заранее спланированная и подготовленная операция по выравниванию линии фронта.

Что касается «выравнивания», то, напомним, этот термин систематически применялся пропагандистскими органами нацистской Германии в ходе отступлений Вермахта с занимаемых позиций в годы Великой Отечественной войны.

И употребление подобных выражений со стороны украинских военных все же не стоит считать осмотрительным.

На самом деле, «решение покинуть город» вылилось отнюдь не в спланированный и организованный отход частей и соединений ВСУ из Авдеевки на заранее подготовленные оборонительные рубежи, который впоследствии в ВСУ могли бы поставить в качестве образца оперативного маневра.

Потерявшие управление подразделения и части ВСУ дезорганизовано и в беспорядке поспешно отступили из города через узкую горловину готовящегося окончательно замкнуться окружения, которая к тому же была заминирована системой дистанционного минирования «Земледелие» и находилась под постоянным и мощным огневым воздействием российской авиации и артиллерии. Как отмечают очевидцы, в зоне боевых действий на каждый из участков местности площадью всего несколько квадратных метров падала мощная фугасная авиабомба с модулем УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции).

По свидетельствам участников боев, и без того плохо организованный отход ВСУ из Авдеевки очень скоро превратился просто в паническое бегство, в ходе которого украинские военные бросали вооружение и военную технику, материальные средства, несли значительные потери в личном составе.

Оправдания украинских военачальников

Незадолго до оставления Авдеевки Сырский сказал, что «жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии». К оригинальным выражениям на той же Украине слова главкома явно не относятся. Давно отставленный от дел министр обороны Алексей Резников еще в июле прошлого года тоже приговаривал - «главное для нас - жизни наших солдат».

Звучит это, безусловно, красиво и гуманистично, но со времен взятия Трои еще никто из полководцев в ходе ведения вооруженной борьбы не додумывался до подобных формулировок. Украинская сторона в этом плане, безусловно, первооткрыватель.

Главное на войне - добиться выполнения поставленных политических и военных целей. Все остальное вторично. Хорошо, конечно, если этого удается достичь сравнительно небольшими потерями в личном составе и материальной части. Но так, к сожалению, бывает далеко не всегда.

Представим только на минуту - командующий войсками Западного фронта генерал армии Георгий Жуков в октябре 1941 года, в самые критические моменты Московской стратегической оборонительной операции, докладывает товарищу Сталину: «Главное для нас - не оборона Москвы, товарищ Верховный главнокомандующий, а сохранение жизни и здоровья военнослужащих Красной Армии».

Или же генерал Филипп Петен, вступивший в командование французскими войсками в разгар Верденского сражения 1916 года, когда положение выглядело уже безнадежным, сумел практически в безвыходной ситуации организовать устойчивую оборону. Задачи войскам, изложенные в его приказе № 1, заключались в следующем: «остановить во что бы то ни стало наступление противника и безотлагательно вернуть все захваченные им участки местности». О сохранении жизни и здоровья военнослужащих французской армии речь в этом документе не шла.

И таких примеров из истории войн и военного искусства можно приводить множество.Так что, когда украинские военачальники рассуждают о сбережении жизней своих военных, то это можно расценить только как попытки политического и военного руководства в Киеве оправдать допущенные просчеты и поражения.

С другой стороны, флаг им в руки. Сдал Запорожье, Харьков, Днепр - зато сохранил жизни бойцов и командиров ВСУ. Так легко и до Львова дойти.

Что дальше?

Украинская сторона утверждает, что подразделения и части ВСУ отошли на заранее подготовленные позиции. Однако в сравнении с Авдеевкой и ее окрестностями они, вне всякого сомнения, будут представлять собой далеко не столь развитую в инженерном отношении долговременную оборону. Все-таки в оставленном городе ВСУ укреплялись в течение долгих лет, и оборудовать таким же образом новые оборонительные рубежи противнику на вряд ли удастся, да тем более еще и в ограниченные сроки.

И это создает самые благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, развития достигнутого под Авдеевкой успеха. К тому же город представляет собой центр коммуникаций. Дороги через него идут в западном направлении на Курахово и Покровское, далее к северу - на Павлоград и Харьков, к западу - на Запорожье, к югу - на Угледар. Так что вполне возможно, что в самом ближайшем времени бои завяжутся на этих направлениях и в окрестностях перечисленных населенных пунктов.

Особенно важно российской армии добиться значимых успехов оперативного и оперативно-стратегического масштаба до возобновления поставок ВСУ западного вооружения и военной техники в значительных объемах.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок