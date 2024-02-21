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Eutelsat урежет группировку OneWeb второго поколения

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Eutelsat
Eutelsat.
Источник изображения: satdivision.ru

Оператор Eutelsat решил сократить планы развертывания группировки спутников OneWeb второго поколения. Об этом сообщает SpaceNews.

По решению оператора бюджет группировки OneWeb второго поколения будет урезан примерно на треть. Компенсировать урезание группировки предлагается за счет использования геостационарных космических аппаратов Eutelsat.

Вместо масштабной программы обновления спутников компания решила сосредоточиться на непрерывном обслуживании клиентов, с которыми заключены долгосрочные контракты.

Ранее издание сообщило, что системе широкополосного спутникового интернета OneWeb до второй половины 2024-го не удастся обеспечить глобальное покрытие Земли, несмотря на то, что развертывание соответствующей спутниковой группировки было завершено почти год назад.

В ноябре прошлого года SpaceNews отмечало, что Великобритания захотела убедить Европейский союз отказаться от планов развертывания спутников Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения.

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Страны
Великобритания
Проекты
Евросоюз
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