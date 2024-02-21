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Туман вокруг НАТО рассеялся окончательно (Proletären, Швеция)

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Корабль ВМС Швеции Carlskrona
Корабль ВМС Швеции Carlskrona.
Источник изображения: © CC BY-SA 3.0 / Mattias

Proletaren: вступив в НАТО, Швеция будет участвовать в американских операциях

Правительство хочет, чтобы Швеция приняла участие в операции “Страж процветания” в Красном море, которую проводят США, пишет Proletaren. К этому и сводится суть членства в НАТО: от страны ждут, что она станет активной участницей американских военных кампаний по всему миру.

Редакционная статья

И вот это стало ясно как никогда прежде. Суть членства в НАТО отнюдь не в том, что шведский народ окажется под надежной защитой “оборонительного альянса” в случае нападения, а в том, что от Швеции ожидается активное участие в военных экспансиях США по всему миру.

На прошлой неделе правительство заявило, что удовлетворит просьбу США принять участие в так называемой операции “Страж процветания”. Это коалиция союзников США, сформированная после того, как йеменские повстанцы-хуситы атаковали связанные с Израилем корабли в Красном море, чтобы остановить чинимый им геноцид в секторе Газа.

В интервью газете Aftonbladet бывший летчик-истребитель и подполковник шведских вооруженных сил Роберт Карьель яснее некуда объяснил, что именно к этому на практике и сводится членство в НАТО. Карьель считает, что у Швеции больше нет выбора, когда их зовут на помощь сами США, несмотря на крайне высокие с чисто военной точки зрения риски в Красном море.

“Прежде мы могли подгонять наши усилия под наши возможности и уместные риски. Теперь правила игры изменились. Настало грубое пробуждение. От нас ждут определенных действий, даже если мы не в состоянии или у нас нет желания этого делать”, — сказал Роберт Карьель.

Роберт Карьель привел в пример участь Прибалтики и Польши, когда те влились в НАТО.

“Им пришлось отправить солдат в Ирак и Афганистан, чтобы доказать свою надежность. Эти войны не были в их повестке дня и вовсе не казались столь уж насущными. Кроме того, польские и прибалтийские военнослужащие в итоге отправились в самые опасные провинции и понесли потери, пропорционально превышающие американские”, — сказал Роберт Карьель.

Он упомянул и о перспективах независимой внешней политики в составе НАТО и провел параллели с Данией, которая входила альянс НАТО с момента его образования в 1949 году:

“В отличие от Швеции, Дания не была серьезным игроком на мировой политической арене. Дания — маленькая страна, которая делает то, что им велят США. К этому и сводится вся их внешняя политика и политика безопасности. Мы же отводили себе несколько иную роль”, — считает он.

Карьель абсолютно прав: при полном молчании средств массовой информации именно это и сулит членство в НАТО. Но теперь, в самый последний момент, туман начал рассеиваться, и натовское лобби во главе с главнокомандующим Микаэлем Бюденом хочет, чтобы над страной сгустился пороховой дым.

В эфире государственной пропаганды обозреватель Шведского радио Матс Эрикссон заявил, что безоговорочно верит министру иностранных дел Тобиасу Билльстрёму касательно того, почему правительство хочет привлечь Швецию к операции в Красном море.

Чем же Билльстрём объяснил поставленную извне задачу? Что ж, наша главная миссия — защитить гражданское судоходство от посягательств хуситов, которые “грозят нарушить жизненно важные цепочки поставок и ключевые маршруты для мировой торговли”.

По-своему это действительно так, но с некоторыми оговорками. Операция США призвана защитить торговые прибыли миропорядка под началом Вашингтона, с которым Швеция связала себя через НАТО. Собственно, ровно для этого альянс и существует: чтобы военными средствами отстаивать особое положение США в мировом капитализме.

Мы несем общую ответственность с партнерами, уверяет Билльстрём, а Матс Эрикссон рассуждает о стремлении правительства к “солидарности” с соседями и США.

Это втаптывает в грязь прекрасное слово “солидарность”. На самом деле это как раз повстанцы-хуситы проявляют настоящую солидарность с палестинцами в секторе Газа, нападая на израильские корабли и беря их на абордаж в Красном море, чтобы надавить на империалистические страны.

Это полная противоположность желанию Швеции отправить в этот район военных для защиты торговых судов. Ее “солидарность” на самом деле — с американским империализмом и, следовательно, с израильским геноцидом палестинцев.

Ведь в чем заключается главная функция Израиля на Ближнем Востоке? Дело-то не в противостоянии евреев и арабов или даже не в колониальном сионистском проекте, а в том, чтобы служить сторожевым псом западного империализма в регионе, которому Запад не доверяет.

Именно это в свое время замыслили британские империалисты, уйдя из Палестины, и ровно того же добиваются США — преемники Великобритании как крупнейшей и самой кровожадной империи в мире. Хваленая “солидарность” на самом деле — не что иное, как клич в поддержку белого шовинизма и права сильнейшего.

И вот наше правительство хочет, чтобы Швеция участвовала не только в операции США, но и ЕС в Красном море под названием “Щиты”. Еще они хотят, чтобы социал-демократы тоже уселись в эту лодку и помогли пропихнуть предложение через Риксдаг.

Представитель социалистов по внешней политике Морган Юханссон ответил уклончиво и совершенно справедливо отметил, что эти усилия неизбежно переплетутся с бомбардировками США и Великобритании в Йемене и рискуют втянуть Швецию в крупную региональную войну.

Но больше всего Юханссона задело, что социал-демократов не позвали “как полагается”. В любом случае, полагаться на них не стоит — достаточно вспомнить, как в 2011 году тогдашний глава партии Хокан Юхольт уверял, что Швеция не отправит истребители в поддержку натовской войны в Ливии, — и чем все в итоге закончилось. На Левую партию надежды тоже никакой: они не любят перечить истеблишменту.

“Мы все еще ждем дополнительных сведений, чтобы принять окончательное решение”, — заявил представитель Левой партии по внешней политике Хокан Свеннелинг об участии Швеции в операции ЕС.

Прежде “окончательные решения” Левых привели к участию Швеции в натовских войнах в Афганистане и Ливии, а также поставкам оружия на Украину.

Эти военные операции, как и “Страж процветания”, предпринимались с тем, чтобы спасти умирающий однополярный миропорядок, который основная часть мира, или Глобальный Юг, больше не поддерживает.

В сложившейся ситуации Швеция поставила на страну в явном упадке — с госдолгом в 34 триллиона долларов и дряхлеющим президентом, который на прошлой неделе никак не мог вспомнить, как зовут президента Франции, Миттеран или Макрон, и что за страна находится на Красном море, Мексика или Египет.

В нашем непредсказуемом мире это опасная ставка. Империя опаснее всего, когда шатается. А именно это сейчас и происходит с Америкой — этим бумажным тигром и колоссом на глиняных ногах.

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Афганистан
Великобритания
Дания
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Ирак
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Ливия
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