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РИА Новости

Медведев призвал наращивать производство беспилотников

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Медведев заявил о необходимости наращивать производство беспилотников

ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть хорошие танки и очень хорошие ракеты, но нужно наращивать производство дронов и РЭБ.

"Да, у нас хороший танки, у нас хорошие ракеты, даже очень хорошие, у нас есть стратегический ядерный комплекс, а вот дроны мы не делали. Сейчас стали делать. Но нужно наращивать их производство. Этим занимается министерство обороны, этим занимается оборонно-промышленный комплекс страны", - сказал он.

По его словам, оборотная сторона использования беспилотников - это контрбатарейная борьба, включая радиоэлектроннуб борьбу. "Это очень сложные устройства, которые еще и слабо защищены, которые легко вывести из строя", - добавил Медведев.

"Средства РЭБ мы, конечно, будем наращивать", - отметил он.

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Россия
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Медведев Дмитрий
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