Войти
ТАСС

Медведев отметил исключительный вклад героев Чечни в победу России

188
0
0
Воины подразделения ОМОНа "АХМАТ-1" Управления Росгвардии по Чеченской Республике, отправляющиеся в зону СВО. 26 октября 2023
Воины подразделения ОМОНа "АХМАТ-1" Управления Росгвардии по Чеченской Республике, отправляющиеся в зону СВО. 26 октября 2023.
Источник изображения: © Kadyrov_95/Telegram

Замглавы Совбеза РФ отдельно поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с награждением его орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

ГУДЕРМЕС, 19 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил исключительный вклад героев Чечни в победу России. Такое мнение он высказал на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО.

"Количество героев Чеченской Республики очень значительное, начиная с Ахмата-Хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, многих его товарищей, братьев-спутников", - сказал Медведев, добавив, что ему доставляет большое удовольствие встретиться с участниками СВО, которые не понаслышке знают, насколько это сложная тема. "Все, что вами делается, как военачальниками, как просто верными сынами своей республики, нашего большого отечества - Российской Федерации, исключительно важно для того, чтобы мы добились победы", - подчеркнул Медведев.

Политик отдельно поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с награждением его орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Пользуясь этой возможностью, хочу вас тоже поздравить с государственной наградой, которую вы недавно получили вместе со своими товарищами. Это тоже оценка той работы, которую ведет глава республики, оценка со стороны верховного главнокомандующего и президента нашей страны Владимира Владимировича Путина", - сказал Медведев.

Он рассказал, что вместе с главой региона выступил перед добровольцами, отправляющимися на фронт. Он высоко оценил уровень организации их боевой подготовки. "Недаром добровольцы, которые проходят подготовку к республике, выбирают именно Чеченскую республику, просто потому что здесь очень хорошо все сделано, очень хорошие инструкторы, очень хорошее качество самого полигона, материальной составляющей и оружия, которое здесь применяется, и всего остального", - подытожил Медведев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.11.2021
TV 2 (Норвегия): «В наши двери стучится Третья мировая война»
26.12.2019
Западные Балканы без ЕС. Что это означает для России (Carnegie Moscow Center, Россия)
18.05.2015
Mistral вступил в морское расторжение
27.02.2012
ОБОБЩЕНИЕ - Российская армия: от структурной перестройки к тотальному перевооружению
13.05.2011
Минобороны сможет вносить полную предоплату за гособоронзаказ
22.02.2008
Бочка арестантов и город будущего. Президент и преемник благословили Национальный центр авиастроения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 02:32
  • 46
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 01:57
  • 59392
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали
  • 19.02 17:03
  • 410
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.02 10:38
  • 1
МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов