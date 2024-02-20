Замглавы Совбеза РФ отдельно поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с награждением его орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

ГУДЕРМЕС, 19 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил исключительный вклад героев Чечни в победу России. Такое мнение он высказал на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО.

"Количество героев Чеченской Республики очень значительное, начиная с Ахмата-Хаджи Кадырова, Рамзана Ахматовича Кадырова, многих его товарищей, братьев-спутников", - сказал Медведев, добавив, что ему доставляет большое удовольствие встретиться с участниками СВО, которые не понаслышке знают, насколько это сложная тема. "Все, что вами делается, как военачальниками, как просто верными сынами своей республики, нашего большого отечества - Российской Федерации, исключительно важно для того, чтобы мы добились победы", - подчеркнул Медведев.

Политик отдельно поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с награждением его орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Пользуясь этой возможностью, хочу вас тоже поздравить с государственной наградой, которую вы недавно получили вместе со своими товарищами. Это тоже оценка той работы, которую ведет глава республики, оценка со стороны верховного главнокомандующего и президента нашей страны Владимира Владимировича Путина", - сказал Медведев.

Он рассказал, что вместе с главой региона выступил перед добровольцами, отправляющимися на фронт. Он высоко оценил уровень организации их боевой подготовки. "Недаром добровольцы, которые проходят подготовку к республике, выбирают именно Чеченскую республику, просто потому что здесь очень хорошо все сделано, очень хорошие инструкторы, очень хорошее качество самого полигона, материальной составляющей и оружия, которое здесь применяется, и всего остального", - подытожил Медведев.