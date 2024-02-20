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ТАСС

Медведев подготовил доклад Путину об улучшении радиоэлектронной борьбы

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Таисия Боршигова/ ТАСС

По мнению зампреда Совета безопасности РФ, предложения смогут улучшить ситуацию в зоне СВО

ГУДЕРМЕС /Чеченская Республика/, 19 февраля. /ТАСС/. Доклад с предложениями в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут улучшить ситуацию в зоне специальной военной операции, представлен президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО.

"Я доклад сделал на имя верховного главнокомандующего по этому поводу", - отметил он, говоря о развитии средств контрбатарейной борьбы, включая РЭБ.

Медведев констатировал, что подобные устройства очень сложны и слабо защищены, их относительно легко вывести из строя. "И вот совсем недавно я посещал ряд наших предприятий, которые средства РЭБ производят. И там с учетом мнений специалистов, таких как присутствующие здесь наши боевые товарищи, были высказаны некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут улучшить общую ситуацию. Я сейчас не буду это раскрывать, это специальная закрытая история", - пояснил зампред Совбеза.

"Но и средства РЭБ мы, конечно, будем наращивать", - добавил он.

Спектр современных задач войск РЭБ включает радиоэлектронную разведку и поражение радиоэлектронных средств систем управления силами противника, а также контроль за эффективностью проводимых мероприятий по радиоэлектронной защите своих сил и средств. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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