В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны

В правительстве одобрили поправки о штрафах за невыполнение задач по теробороне

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение задач по организации территориальной обороны в российских регионах, сообщил РИА Новости источник.

"Одобрен", - сказал источник в ответ на вопрос, одобрен ли соответствующий проект .

Ранее "Парламентская газета" сообщала, что Минобороны предлагало ввести наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом подготовки и осуществлению мероприятий по территориальной обороне. Документом, по данным издания, предполагалось внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.