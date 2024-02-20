Войти
РИА Новости

В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны

189
0
0
Дом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

В правительстве одобрили поправки о штрафах за невыполнение задач по теробороне

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение задач по организации территориальной обороны в российских регионах, сообщил РИА Новости источник.

"Одобрен", - сказал источник в ответ на вопрос, одобрен ли соответствующий проект .

Ранее "Парламентская газета" сообщала, что Минобороны предлагало ввести наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом подготовки и осуществлению мероприятий по территориальной обороне. Документом, по данным издания, предполагалось внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
08.10.2009
Израиль обвинил Россию в поддержке иранской военной ядерной программы
03.04.2009
Helirussia 2009 продолжает формирование деловой программы
15.10.2008
Иркутский авиазавод рассчитывает выйти к 2010 г. на объем продаж комплектующих для EADS в 100 млн дол.
24.04.2008
Ан-70 должен взлететь
19.10.2007
США представили России предложения по ПРО
18.08.2006
Оптические предприятия РФ объединят усилия в области НИОКР.
23.04.2007
Ка-27
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 02:32
  • 46
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 01:57
  • 59392
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали
  • 19.02 17:03
  • 410
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.02 10:38
  • 1
МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов