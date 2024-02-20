ВСУ применяли против российских военных американские химические гранаты

МО: ВСУ в 2023 г несколько раз сбросили на ВС РФ американски химические гранаты

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. ВСУ в 2023 году несколько раз применяли по российским военнослужащим химгранаты американского производства, сбрасываемые с беспилотников, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Двадцать восьмого декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс". Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

Он указал на то, что сам факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях военного конфликта является нарушением статьи Конвенции, которая обязывает государство-участника "никогда и ни при каких обстоятельствах не передавать прямо или косвенно химическое оружие кому бы то ни было".

Кроме того, по словам Кириллова, 7 и 21 апреля прошлого года по позициям российских войск были сброшены ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6".

Начальник войск РХБЗ также рассказал, что 15 июня в районе Работино в Запорожской области по российским военнослужащим был применен беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином.

"Если первое соединение отнесено к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия и запрещен к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения боеприпасов, снаряженных хлорпикрином, зафиксированы в районе населенного пункта Работино 3 и 11 августа 2023 года", - пояснил Кириллов.