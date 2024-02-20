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Известия.ru

«Известия» показали работу военных РФ по подавлению дронов ВСУ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал 19 февраля работу российских военнослужащих, которые подавляют украинские дроны в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса в районе реки Северский Донец.


«Стандартный натовский снаряд, кассетный, 152-мм. Он разбрасывает здесь по всей территории так называемые суббоеприпасы «Колокольчик», которые если не взрываются, то всю территорию минируют», — сказал журналист.

По его словам, он и российские бойцы вышли осмотреть территорию, когда заметили к небе украинский дрон. В результате они его быстро подавили.

«В большинстве случаев, это как мы с [дроном-]камикадзе боремся, он взрывается где-то, не долетев до цели, то есть он ищет свою цель, а кто-то, скорее всего, его корректирует на высоте, смотрит технику, а он уже может даже сесть и ждать. Он сел, батарейку экономит и ждет», — рассказал российский боец.

По его словам, в его работе были случаи, когда дрон взлетал на расстоянии в 2 м от военнослужащих РФ. Боец указал, что их главная задача заключается в том, чтобы летательный аппарат не достиг российской техники.

Военнослужащие также поделились тем, какие вражеские «птички» успели перехватить за время, пока осматривали местность. Они показали дроны, оснащенные камерами, и еще один с ночным видением, а также летательный аппарат крупного размера, напоминающий формой квадрокоптер.

Ранее в этот день стало известно, что управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский реактивный дрон-камикадзе Banshee Jet-80 в Новоазовском районе на юге региона. Уточнялось, что после контролируемой посадки беспилотника взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 кг взрывчатого вещества. Заряд был ликвидирован на месте. Было установлено, что он целился на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя.

Накануне, 18 февраля, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал работу противотанковых управляемых ракет (ПТУР), которые уничтожают украинские дроны-камикадзе и другие беспилотники в зоне спецоперации.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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