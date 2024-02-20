Медведев рассказал о последствиях технологических изменений в мире

Медведев: технологические перемены в мире привели к изменению войны
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Технологические изменения в мире привели к изменению войны, изменилась и армия России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза упомянул, что когда только начиналась специальная военная операция, про беспилотники практически никто не говорил.
"Было такое понимание, что и вот эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет. Но оказалось - нет. Мир изменился, технологии изменились. Именно поэтому мы сейчас с вами говорим про беспилотники, в том числе про FPV-дроны, которые на удивление практически всех военных стратегов во всем мире неожиданно заняли такое место", - сказал Медведев.
По его словам, еще недавно такое положение дел казалось фантастикой.
Он подчеркнул, что Россия за последнее время существенно нарастила производство беспилотников разных уровней.
"Потому что, скажем прямо, перед СВО мы были далеко не самой передовой страной в этой сфере, мы очень сильно отставали по этому компоненту", - добавил Медведев.