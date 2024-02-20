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РИА Новости

Медведев рассказал о последствиях технологических изменений в мире

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Медведев: технологические перемены в мире привели к изменению войны

ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Технологические изменения в мире привели к изменению войны, изменилась и армия России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы с вами отчетливо видим, вы как военнослужащие в особенности это хорошо чувствуете, что война изменилась, и наша армия изменилась. Все меняется", - заявил Медведев на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе.

Зампред Совбеза упомянул, что когда только начиналась специальная военная операция, про беспилотники практически никто не говорил.

"Было такое понимание, что и вот эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет. Но оказалось - нет. Мир изменился, технологии изменились. Именно поэтому мы сейчас с вами говорим про беспилотники, в том числе про FPV-дроны, которые на удивление практически всех военных стратегов во всем мире неожиданно заняли такое место", - сказал Медведев.

По его словам, еще недавно такое положение дел казалось фантастикой.

"Ведь казалось еще совсем недавно, что это какое-то будущее: роботы какие-то ходящие и так далее, это все сказки, фантастика, фильмы какие-то. Оказалось - нет. Все это воюет и причиняет непоправимый ущерб", - заявил зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что Россия за последнее время существенно нарастила производство беспилотников разных уровней.

"Потому что, скажем прямо, перед СВО мы были далеко не самой передовой страной в этой сфере, мы очень сильно отставали по этому компоненту", - добавил Медведев.

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