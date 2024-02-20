Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику

Мишустин: необходимо совершенствовать применяемые в зоне СВО образцы техники

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствовать применяемые в зоне специальной военной операции образцы техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

"Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов - речь идет о десятках таких проектов. Новинки сейчас начали поступать в войска. Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а как следствие - сохранить многие жизни. Как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", - сказал Мишустин.