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РИА Новости

Мишустин призвал совершенствовать применяемую в зоне СВО технику

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Мишустин: необходимо совершенствовать применяемые в зоне СВО образцы техники

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Необходимо продолжать совершенствовать применяемые в зоне специальной военной операции образцы техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

"Параллельно нужно продолжать совершенствование применяемых в зоне специальной военной операции образцов - речь идет о десятках таких проектов. Новинки сейчас начали поступать в войска. Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а как следствие - сохранить многие жизни. Как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", - сказал Мишустин.
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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