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ТАСС

МО РФ сообщило о случаях применения ВСУ отравляющих веществ против российских военных

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Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В качестве примера начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов привел факт применения 19 августа 2022 года токсичного химиката, который является аналогом боевого отравляющего вещества "Би-Зет", включенного в Список 2 Конвенции

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли отравляющие вещества в отношении российских военнослужащих. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Случаи применения ВСУ отравляющих веществ зафиксированы в отношении российских военнослужащих", - сказал он на брифинге Минобороны (МО) РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

В качестве примера Кириллов привел факт применения 19 августа 2022 года токсичного химиката, который является аналогом боевого отравляющего вещества "Би-Зет", включенного в Список 2 Конвенции.

Аналогичное вещество, указал начальник войск РХБЗ, было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий в тайнике на территории Мелитополя. "Отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке", - отметил Кириллов.

Кроме того, по его словам, 8 и 16 февраля 2023 года "зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников". 

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