Мишустин заявил о продолжении создания защитных сооружений на линии фронта

Мишустин: возведение фортификационных сооружений на линии фронта продолжается

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работа по возведению фортификационных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения и на приграничных территориях продолжается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Возводились и укреплялись фортификационные сооружения, как вдоль линии боевого соприкосновения войск, так и вдоль приграничных территорий. Такая работа продолжается", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

Мишустин отметил, что важным направлением является организация мирной жизни в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Для интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень была также запущена комплексная программа развития, включающая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру и спорт, утверждена профильная государственная программа, было восстановлено более 18 тысяч объектов, среди которых 6,5 тысяч жилых домов и соцучреждений, около 2 тысяч километров автодорог.