Медведев: российский университет спецназа подготовил свыше 16 тыс. добровольцев СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что они прошли обучение и направлены для участия в специальной военной операции

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Более 16 тысяч добровольцев прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе и затем отправились в зону специальной военной операции (СВО), сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Только что мы посетили Российский университет спецназа в Гудермесе <…>. На базе этого учебного заведения добровольцы совершенствуются в огневой подготовке, изучают лучшие практики ведения боя в различных условиях", - сказал он на совещании с главами регионов в Грозном.

"По состоянию на февраль месяц [Российским университетом спецназа] подготовлено больше 16 тыс. человек <…>. Очень достойный результат, результат большой работы. Они прошли обучение и направлены для участия в специальной военной операции", - сообщил Медведев.

По его словам, в зоне СВО выпускники демонстрируют очень хорошие боевые качества, волю, твердость, настрой на победу.

Зампред Совбеза РФ поблагодарил руководство Чеченской Республики за проделанную работу и отметил, что качественная подготовка бойцов обеспечивает высокий уровень воинской дисциплины. "Эти задачи сейчас имеют особое значение", - указал он.

Медведев также обратил внимание на то, что усилия Российского университета спецназа свидетельствуют о важности вклада каждого в достижение общей цели. "Это на самом деле хороший пример того, как нужно готовить составляющие нашего совместного успеха", - заметил он.