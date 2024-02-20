Азербайджан продемонстрировал средства поражения нового ударного беспилотника Akıncı

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Азербайджан продемонстрировал новые средства поражения, приданные ударному беспилотнику Bayraktar Akıncı, партия которых ранее была закуплена у Турции.

Как указывается в Минобороны страны, в академии ВВС созданы специальные классы, в которых личный состав обучается управлению БПЛА. Размещенный на ее территории Akıncı был представлен президенту Ильхаму Алиеву в ходе его визита в данное учебное заведение.

На фотографиях изображен Akıncı с местной маркировкой и серийным номером S46, что указывает на недавнее производство и подчеркивает быстрое расширение парка ударных дронов в этой стране. Беспилотнику были приданы такие средства поражения как крылатая ракета SOM-A, бомба с лазерным наведением MAM-T и стандартная бомба, оснащенная планирующим комплектом.

SOM-A была принята на вооружение в 2012 году. Эта крылатая ракета обладает весом 600 кг, из которых 230 приходится на БЧ, и радиусом действия 250 км. На цель она наводится посредством ИНС/GPS/TRN [система навигации с привязкой к местности]. В отличие от нее MAM-T – недавнее творение турецкой оборонки. Данный 230-мм боеприпас весом 95 кг способен действовать на дальности свыше 30 км.

Akıncı представляет собой высотный ударный дрон дальнего действия. Он способен работать на высоте 12 км в течение 24 часов. Серийный выпуск БПЛА стартовал в 2022 году.