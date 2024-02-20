Мишустин поручил активизировать модернизацию применяемых в СВО боевых систем

Мишустин: необходимо нарастить поставки всех материально-технических ресурсов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил активизировать процесс модернизации применяемых в зоне спецоперации боевых систем. Об этом он заявил на открытии Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Прошу максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, в том числе за счет расширения их функциональных возможностей», — сказал он.

По его словам, в этом году также необходимо нарастить поставки всех материально-технических ресурсов, а также продолжить совершенствование применяемых в зоне СВО образцов вооружений. Мишустин отметил, что в данном случае речь идет о десятках подобных проектов.

Он добавил, что эта работа позволяет оборонно-промышленному комплексу России повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, тем самым сохранить жизни военных и гражданских лиц.

Ранее, 14 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в Коломне Московской области. Шойгу поручил руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 31 января, Шойгу проинспектировал, как в Екатеринбурге проходит выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ). Глава МО РФ в ходе проверки подчеркнул, что план по увеличению производства САУ является прямым поручением президента России Владимира Путина.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.