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Военное обозрение

Спикер ВС ВСУ Игнат: Идеальным укрытием для американских истребителей F-16 на Украине были бы подземные ангары

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Источник изображения: topwar.ru

Украина продолжает готовить инфраструктуру для размещения истребителей F-16, которые в скором времени поступят на вооружение Воздушных сил ВСУ. Работы могут затянуться на долгое время, поскольку необходимо подготовить укрытия для самолетов. Об этом заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Американские истребители, которе так ждут в Киеве, будут размещены на территории западных регионов Украины, точное место не называется. Сейчас там готовится вся необходимая для этого инфраструктура. По словам Игната, это очень сложная работа, поскольку необходимо защитить самолеты от всех типов российских ракет, а также беспилотников. Идеальным решением было бы размещение истребителей в подземных ангарах, как это сделано в Иране.

Инфраструктура и ее готовность - очень непростой вопрос. Для того чтобы подготовить капитально, нужны годы. Идеально было бы сегодня вообще под землю спрятать. Как Иран это делает. И все. Чистое спокойствие иметь

- заявил спикер.

Кроме самих укрытий, необходимо прикрытие систем ПВО и ПРО, способных сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты. Для этого необходимы дополнительные западные зенитные комплексы. В итоге должна получится необходимая инфраструктура, которая позволит истребителям базироваться и взлетать с украинских аэродромов.

Тем временем, в Киеве продолжают заявлять, что с получением американских истребителей F-16 на вооружение ВС ВСУ, ситуация поменяется кардинально, а российские истребители потеряют господство в небе Украины.

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Иран
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Украина
Продукция
F-16
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