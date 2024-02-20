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Интерфакс-АВН

В Генштабе РФ считают, что ВСУ сохраняют боеспособность к ведению активных действий

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С.Рудской
С.Рудской.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут вновь предпринять попытку контрнаступления в случае масштабной военной помощи со стороны Запада, заявил начальник главного оперативного управления, первый замначальника Генштаба РФ Сергей Рудской.

"ВСУ всё ещё сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления", - сказал Рудской в интервью, которое опубликовала в понедельник газета "Красная звезда".

Он напомнил, что с 4 июня прошлого года ВСУ начали провалившуюся контрнаступательную операцию, планом которой предусматривалось взять под контроль территории Запорожской и Херсонской областей, выйти к побережью Азовского моря и нарушить сухопутное сообщение с Крымом.

По оценке военачальника, провалу планов ВСУ способствовала заблаговременная и качественная подготовка российских войск "к обороне по всей линии боевого соприкосновения протяжённостью более двух тысяч километров".

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Страны
Россия
Украина
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