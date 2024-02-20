ЦНИИмаш разрабатывает новую многоразовую ракету сверхлегкого класса

Основным заказчиком стало министерство обороны, рассказал гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт Роскосмоса) ведет разработку новой многоразовой ракеты-носителя сверхлегкого класса, способной стартовать не только с космодрома. Основным заказчиком стало министерство обороны, рассказал в интервью порталу Pro Космос генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Работаем над сверхлегкими носителями. Старт был дан еще Фондом перспективных исследований, работу проводит ЦНИИмаш", - сказал Борисов. По его словам, в сверхлегком носителе, так же как и в перспективной ракете "Амур-СПГ", предусматривается многоразовое использование. Ожидается, что обе ракеты-носителя будут базироваться на космодроме Восточный. "Хотя у сверхлегкой ракеты другие возможности, она может не только с космодрома взлетать", - отметил глава Роскосмоса.

По его словам, разработка проводится не только в интересах народного хозяйства. "На эту работу с ожиданием смотрит и наш основной заказчик - Министерство обороны РФ. Оно тоже заинтересовано в легком носителе подобного класса для того, чтобы обеспечить рентабельность пусковых услуг. Поэтому на этот носитель возлагаются достаточно серьезные надежды", - добавил Борисов.

Глава Роскосмоса рассказал, что разработка носителя ведется уже два-три года, но ввиду инновационности конструкторских и технологических решений работы пока не афишировались. "Испытания экспериментальных ступеней будущего носителя прошли в принципе успешно, что доказывает правильность конструкторских решений. Нас сегодня интересует изготовление двигателей и подтверждение тех характеристик, которые в них заложены. Если все пройдет успешно, мы будем форсировать эту работу", - отметил он.