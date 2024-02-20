В Минобороны РФ подтвердили, что Россия уничтожила все запасы химоружия

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия уничтожила все запасы химического оружия, при этом у США остались некоторые компоненты отравляющих веществ, сообщили в Минобороны РФ.

"Все запасы химического оружия Россия уничтожила в сентябре 2017 года, причем это было сделано досрочно. Уничтожение происходило в условиях тотального контроля со стороны ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США", - сказал на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, факт полной ликвидации Россией запасов химоружия был официально подтвержден ОЗХО.

Кириллов сообщил, что США должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако сделали это только в 2023 году, дважды переносив срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.

"При этом контроль за уничтожением осуществлялся инспекционными группами ограниченного состава, в которых не было экспертов из России. Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (шт. Кентукки) и Пуэбло (шт. Колорадо)", - сказал начальник войск РХБЗ.

"До последнего времени американцы на регулярной основе находили в своих артиллерийских арсеналах неучтенные химические боеприпасы, которые уничтожали в одностороннем порядке без своевременного уведомления ОЗХО. Такие случаи имели место в Аннистоне (шт. Алабама), Хоторне (шт. Невада) и Форт-Грили (шт. Аляска)", - сообщил Кириллов.

"Оставленные американские боеприпасы были обнаружены в Панаме и Камбодже. На иракской территории в 2003-2011 годах Соединенные Штаты выявили более 4,5 тыс. авиабомб, артиллерийских и реактивных химбоеприпасов с ипритом и зарином, часть которых была утилизирована на месте без санкции ОЗХО, а другая - вывезена в США, их дальнейшая судьба неизвестна", - сказал он.