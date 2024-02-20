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ЦАМТО

ВВС Индии намерены закупить новые самолеты ДРЛОиУ

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Самолет ДРЛОиУ Netra Mk-1A
Самолет ДРЛОиУ Netra Mk-1A.
Источник изображения: dzeninfra.ru

ЦАМТО, 19 февраля. Минобороны Индии рассматривает возможность приобретения шести дополнительных самолетов ДРЛОиУ Netra Mk-1A национальной разработки, сообщил 13 февраля ресурс BNN Breaking.

Отмечается, что данная закупка позволит усилить возможности противовоздушной обороны ВВС Индии.

В настоящее время на вооружении ВВС Индии имеется пять самолетов ДРЛОиУ, что меньше, чем у соседних Пакистана и Китая, в составе ВВС которых имеются около 10 и 30 самолетов ДРЛОиУ, соответственно.

В частности, в составе ВВС Индии эксплуатируются два самолета ДРЛОиУ ERJ-145 под обозначением Netra Mk-1A (еще один проходит испытания). Однако, учитывая, что Embraer больше не производит самолеты ERJ-145, Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии и ВВС страны ведут поиск доступных платформ на вторичном рынке. Кроме того, Embraer предлагает использовать самолет Praetor-600.

Справочно:

В дальнейшем, на следующем этапе, предполагается разработать 6 самолетов версии Mk-2 с более крупными и более мощными версиями РЛС, которые будут установлены на закупленных на вторичном рынке самолетах А-321.

ERJ-145 уже более двух десятилетий эксплуатируется в различных авиакомпаниях мира. Длина самолета – 29,87 м, размах крыла – 20,04 м, высота – 6,76 м. Максимальная взлетная масса оснащенного двумя двигателями AE 3007-A1E самолета – 22 т, максимальная посадочная масса – 19,3 т, грузоподъемность – 5786 кг, практический потолок – 11,2 км, дальность полета – 2873 км. ERJ-145 развивает максимальную скорость 0,78 М, может выполнять взлет на ВПП длиной 2270 м и посадку на ВПП длиной 1400 м.

Решение сделать приоритетом самостоятельную разработку самолета ДРЛОиУ было принято на фоне задержек и финансовых проблем, которые отрицательно повлияли на возможности ВВС расширять существующий парк. Выбор в пользу разработанного на территории страны Netra Mk-1A позволит Министерству обороны удовлетворить потребности и поддержать национальную оборонную промышленность. Подход предполагает закупку бывших в эксплуатации самолетов ERJ-145 для интеграции систем Netra Mk-1A.

Реализуемый под руководством DRDO с 2003 года проект Netra направлен на расширение возможностей наблюдения ВВС Индии. Он осуществлялся Центром разработки авиационных систем CABS (Centre for Airborne Systems) при участии различных лабораторий DRDO. При этом лаборатория LRDE сосредоточилась на разработке антенных решеток, DEAL – на системах связи, а DARE – на комплексах самообороны. Частные компании, такие как Национальные аэрокосмические лаборатории (NAL), внесли свой вклад в аэродинамику и авиамоделирование.

Центральным элементом самолета ДРЛОиУ является блок активной антенной решетки (AAAU), состоящий из двух излучающих плоских решеток, интегрированных на фюзеляж, что обеспечивает охват на 240 град. В состав AAAU входят разработанные в Индии приемо-передающие модули (TRMM).

В дополнение к РЛС, самолет получил оборудование идентификации "свой-чужой" (IFF), системы радиоэлектронной поддержки, а также каналы передачи данных для взаимодействия с истребителями и наземными пунктами управления. Оснащенный комплексом самообороны, системой дозаправки в воздухе и комплексным пакетом связи, самолет обеспечивает обнаружение угроз и координацию действий боевой авиации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Компании
DRDO
Embraer
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