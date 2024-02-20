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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" создает многоразовую ракету-носитель сверхлегкого класса - Борисов

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" ведет работы над созданием многоразовой ракеты-носителя сверхлегкого класса со стартом на космодроме Восточный, испытания экспериментальных ступеней ракеты прошли успешно, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Примерно два-три года работа над ним (сверхлегким носителем, - "ИФ") велась по заказу Фонда перспективных исследований, она, по сути, носила стартаповский характер. Работа не афишировалась, так как этот носитель достаточно инновационный по своим конструкторским, технологическим решениям, там используются новые сплавы и композиционные материалы", - сказал Борисов в интервью изданию Pro Космос.

По его словам, в сверхлегком носителе предусматривается возможность многоразового использования ступеней, также, согласно планам, ракета будет базироваться на космодроме Восточный.

"Испытания экспериментальных ступеней будущего носителя прошли, в принципе, успешно, что доказывает правильность конструкторских решений. Нас сегодня интересует изготовление двигателей и подтверждение тех характеристик, которые в них заложены. Если все пройдет успешно, мы будем форсировать эту работу", - сообщил глава "Роскосмоса".

Борисов также отметил, что в проекте сверхлегкой ракеты заинтересовано министерство обороны РФ. "Оно тоже заинтересовано в легком носителе подобного класса для того, чтобы обеспечить рентабельность пусковых услуг. Поэтому на этот носитель возлагаются достаточно серьезные надежды", - заявил он.

В России ведутся работы над еще двумя перспективными многоразовыми ракета-носителями - "Амур-СПГ" и "Корона"

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов. "Амур-СПГ" должен заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".

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Роскосмос
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Борисов Юрий
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